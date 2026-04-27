Impactante KO: Aaron Mercury vence a Mario Bautista en Supernova

Aaron Mercury se consagró la noche del sábado en la Arena Ciudad de México al vencer por nocaut en la primera ronda al cantante Mario Bautista durante Supernova Génesis 2026, uno de los combates más esperados de la velada. El triunfo lo posiciona como una de las figuras más destacadas de este espectáculo que fusiona boxeo y entretenimiento digital.





Detalles del combate

La pelea se llevó a cabo el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, ante más de 20 mil asistentes. Aaron Mercury se impuso por nocaut en menos de dos minutos del primer asalto, luego de conectar una combinación precisa que derribó a Mario Bautista, lo que obligó al árbitro a detener la pelea mientras el cuerpo médico ingresaba para asistir al cantante. El cinturón fue entregado por Ozuna , quien participó en el evento como comentarista y artista invitado.

Contexto y espectáculo

Como ya es tradición en este tipo de eventos, las entradas de los protagonistas no pasaron desapercibidas. Aaron Mercury ingresó caracterizado como un guerrero azteca, con una corona de plumas doradas y acompañado por Oliver Tree. Por su parte, Mario Bautista apareció en un carrito de golf mientras interpretaba uno de sus éxitos. La pelea fue una de las más comentadas en redes sociales en los días anteriores, con la rivalidad entre los llamados “bautisters” y “mercurials”, lo que generó gran expectativa entre los seguidores. Además, el evento fue transmitido a nivel global a través de plataformas de streaming, consolidando su alcance internacional.

Perfil de los protagonistas

Aaron Mercury es un influencer y cantante mexicano, conocido por su presencia en plataformas como TikTok e Instagram, además de su participación en La Casa de los Famosos México 2025. Mario Bautista es un cantante y compositor mexicano de pop urbano, con experiencia previa en peleas amateur como Supernova Génesis 2025, donde resultó vencedor.