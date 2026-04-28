Nathan Chasing Horse, actor de Bailando con lobos, es condenado a cadena perpetua

Un juzgado de Las Vegas, Estados Unidos, sentenció al actor Nathan Chasing Horse, conocido por su participación en la película Dances with Wolves (Bailando con Lobos), a permanecer décadas en prisión tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a varias víctimas.

Chasing Horse, de 49 años, interpretó a “Smiles a Lot” (“Sonríe Mucho”) en la película protagonizada por Kevin Costner.

El actor cumplirá una pena de entre 37 años y cadena perpetua. Ha negado los hechos y calificó el proceso como “un error judicial”, según recoge el medio Las Vegas Review-Journal.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Chasing Horse se presentaba como un “curandero” y cometió delitos en Estados Unidos y Canadá mientras dirigía The Circle (El Círculo), una secta que llegó a tener hasta 350 seguidores.

El jurado lo declaró culpable de 13 cargos y no culpable de otros ocho.

Durante el juicio, varias víctimas testificaron que Chasing Horse utilizó tradiciones espirituales para manipularlas y abusar de ellas.

Una de las víctimas declaró que Chasing Horse abusó de ella cuando era niña, diciéndole que debía entregar su virginidad para curar el cáncer de su madre.

La madre de esta víctima describió al acusado como el “Epstein de Indian Country” y afirmó que convirtió “sagradas ceremonias Lakota en escenas del crimen”.

Lynnette Adams, madre de otra víctima y amiga de larga data de Chasing Horse, señaló: “Cuando la autoridad espiritual se usa para dañar en lugar de proteger, no solo hiere el cuerpo, hiere el espíritu”.

Otra víctima relató que sufrió depresión, pensamientos suicidas y dificultades para continuar con su vida.

“Los momentos más felices que experimento a veces siguen siendo interrumpidos por los recuerdos de lo que me hizo”, declaró.

El abogado defensor del acusado pidió la sentencia mínima al alegar que las víctimas eran “mujeres jóvenes descontentas” y que el actor era “ampliamente admirado”.

La jueza encargada del caso se mostró impactada por la falta de remordimiento del acusado.

“Usted se aprovechó de la confianza y la espiritualidad de estas mujeres y las manipuló para su propia gratificación personal”, sentenció.

La sentencia lo declara culpable de múltiples cargos de agresión sexual contra un menor de 16 años, un cargo de agresión sexual y un cargo de posesión de material de abuso sexual infantil, entre otros.