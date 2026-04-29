Roger Sweet, creador de He-Man, muere a los 91 años

Roger Sweet, creador del icónico personaje He-Man, falleció a los 91 años tras una prolongada lucha contra la demencia, según informó el medio estadounidense Variety.

Sweet, quien fue diseñador de Mattel en las décadas de 1970 y 1980, creó a He-Man después de que la empresa estadounidense rechazó un acuerdo para producir juguetes de la saga Star Wars en 1977.

En busca de un éxito comercial en ese mismo nicho, Sweet creó un prototipo de He-Man a partir de otro juguete de acción: una figura llamada Big Jim, a la que añadió arcilla para darle más volumen.

El juguete, lanzado oficialmente en 1982 y que vendió millones de unidades, se convirtió en un éxito rotundo. Tuvo su propia línea de juguetes y, un año después, contó con su serie animada He-Man and the Masters of the Universe (He-Man y los Amos del Universo). La serie tuvo 130 capítulos y se emitió entre 1983 y 1985.

El fallecimiento de Sweet se produce en un momento de renovado interés por la franquicia, luego de que Amazon, MGM y Mattel anunciaran una película de acción real sobre He-Man, cuyo estreno en cines está previsto para el 5 de junio.

El actor Nicholas Galitzine dará vida a He-Man en una cinta en la que estará acompañado por Camila Mendes, como Teela; Jared Leto, como Skeletor; Alison Brie, como Evil-Lyn, e Idris Elba, como Man-At-Arms.