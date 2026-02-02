El ingreso pér capita en Honduras sigue por debajo de niveles de prepandemia

San Pedro Sula, Honduras

En 2019, antes de la crisis del covid, el PIB per cápita de Honduras se situaba en aproximadamente $2,502 y para 2024 ascendió a $3,426, de acuerdo con datos del Banco Mundial. En 2025, llegó a $3,650, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en Honduras continúa por debajo de los niveles prepandemia, condición que agrava las brechas en capital humano y productividad.

Aunque ha aumentado la cantidad, el crecimiento anual per cápita ha sido modesto, alrededor del 1.6% en promedio postpandemia, ajustado por el crecimiento poblacional del 2%.

Según economistas consultados por LA PRENSA, esta deficiente recuperación responde a factores como la dependencia de remesas y exportaciones vulnerables que no han impulsado un avance suficiente para cerrar la brecha con los niveles de 2019 ajustados por inflación y población.

Esta situación perpetúa desigualdades, limita inversiones en educación y salud, componentes clave del Índice de Capital Humano (HCI), que para Honduras se mantiene en 0.5, por debajo del promedio regional.

Para el economista Ángel Jiménez, “el hecho de que el PIB per cápita se mantenga en niveles bajos, en niveles de prepandemia, que se manifiesten igual en el presente tiene dos respuestas: en primer lugar, hay concentración del PIB entre el 20% no pobre de la sociedad y, en segundo lugar, la economía no creció lo suficiente para incrementar el PIB per cápita”.

“Eso tiene repercusiones en el nivel de vida de las familias porque sus ingresos no incrementaron. Si los ingresos se mantienen bajos en relación con la tasa de inflación, significa que las familias están siendo empobrecidas. El crecimiento económico no ha compensado la recuperación del ingreso de las familias. Eso es preocupante si lo relacionamos con la expulsión de hondureños que viven en los Estados Unidos. Eso va a empeorar”, dijo el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (Che) en el norte del país.

En el contexto de las proyecciones para 2025-2026, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento real del PIB de Honduras en 3.5% para 2026, pero el per cápita podría quedar en torno al 1.5-2%, insuficiente para recuperar terreno perdido.