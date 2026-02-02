Sampedranos también rendirán tributo a la morenita de Suyapa

San Pedro Sula, Honduras

La historia recuerda y está plasmada en un mural de la catedral metropolitana San Pedro Apóstol a los campesinos Alejandro Colindres y Lorenzo Martínez el 3 de febrero de 1747 cuando encontraron a la virgen en la aldea El Piligüin.

Cada año, la iglesia en San Pedro Sula se une a esa devoción por la morenita de Suyapa y recuerdan el 279 aniversario de su hallazgo y doña Nora lleva años participando.

Doña Nora Paz espera con fervor cada 3 de febrero para rendirle tributo a la patrona de Honduras. Es fiel devota de la virgen María y como no puede viajar hasta la basílica en Tegucigalpa participa en las actividades en la capital industrial.

En toda Honduras se celebra su día y en San Pedro Sula la celebración también empieza hoy con el inicio de la alborada a las 7:30 pm dentro de la catedral Metropolitana San Pedro Apóstol.

En el año 1925, el papa Pío XII declaró a Nuestra Señora de Suyapa, Patrona de la República de Honduras, y se escogió el 3 de febrero como el día de la celebración patronal, con misa y oficio propios.

Hay una programación que finalizará a media noche. Las actividades inician con la misa solemne a las 6:00 pm, luego a las 7:35 pm iniciará el Santo Rosario donde participará el coro de niños Marcelino Champagnat de la parroquia La Santa Cruz de la Tara con el primer misterio.

A las 8.15 pm participará el apostolado católico Israel para rezar el segundo misterio del Santo Rosario.

Continuarán a las 8:50 pm los seminaristas del Seminario Menor Santiago Apóstol quienes se harán cargo del tercer misterio para dar paso a Acordes de Amor de la parroquia Inmaculado Corazón de María de la Rivera Hernández con el cuarto misterio.

A las 10.35 pm el coro parroquial de la Santa Cruz de La Tara cerrará el Santo Rosario dedicado a la virgen de Suyapa con el quinto misterio.

Posteriormente, el grupo Mak2 x Cristo realizará una presentación y a las 12 de la noche se cantarán las mañanitas a la virgen que estarán a cargo de David Domínguez, "el charrito", con el coro de la comunidad de Cristo Salvador.

Mañana 3 de febrero se realizarán dos misas una a las 10:00 am y la otra a las 6:00 pm en catedral para que todos tengan la oportunidad de participar.

Óscar Bardales Caballero de Suyapa explicó que este año su hijo Olvin se ha hecho cargo del evento porque él lleva ya 32 años realizándolo, "Este año se hará cargo mi hijo Olvin, ya que estoy con problemas de salud", dijo.

"Este año será dentro de catedral el evento con cambios muy bonitos y en la que esperemos que todos participen todos", dijo.

Olvin Bardales explicó que hay cambios porque la alborada no será en el atrio, sino dentro del templo para aprovechar la acústica y para dar la acogida maternal de la madre María.

Este año no habrá quema de pólvora respetando el ambiente y lo haremos de manera digital y se proyectarán las actividades en pantallas instaladas dentro de catedral.

"Solo serán siete grupos y todas serán participaciones marianas. Se hará en comunidad", dijo.