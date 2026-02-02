Xabi Alonso y sorpresivo destino: pelea con exBarcelona por un club gigante

La inesperada salida de Xabi Alonso del Real Madrid le ha dejado abiertas las posibilidades de su llegada a un grande de la Premier League. Otro aparece.
Uno de los que más ha sonado, sin duda, es el Liverpool. Los 'Reds' no están pasando por su mejor etapa, por lo que se habla de la salida de Arne Slot.
El equipo le daría el visto bueno a su llegada y desde el entorno de Xabi Alonso también se habla de una respuesta positiva.
Sin embargo, en pleno cierre de mercado de fichajes, hay otra propuesta que le salió al estratega español, siempre en el mismo destino: la Premier League.
Y es que, en las últimas horas se habla de una posible salida a futuro de Pep Guardiola en el Manchester City, por lo que el nombre de Xabi Alonso entraría en mesa.
The Telegraph detalla que los "Citizen" ya estarían colocando un "plan de contingencia" por si el vínculo con Guardiola llega a su fin en verano.
Y entre la lista de posibles herederos en el banquillo del Manchester City, suena el nombre de Xabi Alonso.
Su salida del Real Madrid no será obstáculo, y aunque el destino soñado sea el Liverpool, no vería con malos ojos también dar el salto al Manchester City.
Todo esto se concretaría si el Liverpool no termina de levantar el teléfono para hacerle una propuesta formal a Xabi Alonso.
Sin embargo, los 'ciudadanos' tienen otros dos nombres sobre la mesa. Uno de ellos es Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea que fue destituido el pasado 1 de enero de su cargo en los Blues.
Maresca fue ayudante de Guardiola en el City en la temporada 2022-23, donde consiguieron la Champions, por lo cual una posible llegada no estaría siendo una sorpresa.
Además de Xabi Alonso, otro español suena en la lista. El exjugador del Barcelona, Cesc Fàbregas, es otro de los entrenadores que está dando de qué hablar en Europa.
Fàbregas está causando sensación como estratega y, de momento, tiene al Como en puestos europeos. Se encuentran en el sexto lugar de la tabla con 41 puntos.
El español es un viejo conocido de Guardiola. El ahora entrenador coincidió con el estreta en la última temporada del técnico en el Barcelona.
Todo este panorama sale a la luz, ante un posible adiós de Guardiola en el banquillo del Manchester City en verano. Se habla de estos tres candidatos.