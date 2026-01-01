Identifican a las dos personas halladas muertas en una camioneta en La Ceiba

La Ceiba

Las dos personas halladas sin vida en una camioneta en la carretera que conduce a la Cuenca del Río Cangrejal, en La Ceiba, Atlántida, fueron identificadas. El desafortunado hallazgo ocurrió la madrugada de este jueves 1 de enero.

Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron encontradas en el baúl de una camioneta marca Kia, color gris, que estaba estacionada a la orilla de la calzada.

El reporte inicial al sistema de emergencias alertó sobre un vehículo abandonado, pero al inspeccionarlo, agentes policiales descubrieron los cuerpos.