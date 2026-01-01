Identifican a las dos personas halladas muertas en una camioneta en La Ceiba

Las dos personas halladas sin vida en una camioneta en la carretera que conduce a la Cuenca del Río Cangrejal, en La Ceiba, Atlántida, fueron identificadas. El desafortunado hallazgo ocurrió la madrugada de este jueves 1 de enero.
Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron encontradas en el baúl de una camioneta marca Kia, color gris, que estaba estacionada a la orilla de la calzada.
El reporte inicial al sistema de emergencias alertó sobre un vehículo abandonado, pero al inspeccionarlo, agentes policiales descubrieron los cuerpos.
Posteriormente, las autoridades identificaron a las víctimas como Roger Omar Amaya Reyes, de 25 años, y Gladis Araceli Cárcamo García, de 33, quienes se encontraban amarrados de pies y manos.
Hasta el momento no se ha detallado el tipo de heridas que presentaban, aunque la escena sugiere que el lugar fue utilizado únicamente para abandonar el vehículo tras cometerse el crimen.
Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron el área para realizar las primeras pesquisas, recolectar evidencias y levantar huellas dactilares que permitan identificar a los responsables.
El caso se mantiene bajo investigación.