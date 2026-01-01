Fatal choque deja un muerto y personas heridas en Cofradía, Cortés

Un fatal accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este 1 de enero en la carretera CA-4, a la altura del sector de Cofradía, Cortés, específicamente entre las comunidades de Casa Quemada y San Jorge, dejando como saldo una persona fallecida y varios heridos.
De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió tras un choque entre un vehículo tipo pickup y un camión, lo que provocó una fuerte colisión. Producto del impacto, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otras resultaron con diversas lesiones.
Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada, mientras que los heridos fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales por equipos de emergencia.
Elementos de la Policía Nacional y personal de socorro se desplazaron al sitio para atender la emergencia y realizar las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.