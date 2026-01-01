Fatal choque deja un muerto y personas heridas en Cofradía, Cortés

Cofradía, Cortés.

Un fatal accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este 1 de enero en la carretera CA-4, a la altura del sector de Cofradía, Cortés, específicamente entre las comunidades de Casa Quemada y San Jorge, dejando como saldo una persona fallecida y varios heridos.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió tras un choque entre un vehículo tipo pickup y un camión, lo que provocó una fuerte colisión. Producto del impacto, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otras resultaron con diversas lesiones.