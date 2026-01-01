  1. Inicio
Muere hombre tras ser atropellado por mototaxi en Villanueva, Cortés

Una noche que marcaba el cierre del año terminó en tragedia, cuando Juan de Dios Sarmiento perdió la vida tras ser atropellado.

A la escena llegaron paramédicos y elementos policiales.

Villanueva, Cortés.

Un trágico accidente se registró la noche del 31 de diciembre en la primera calle de la colonia Gracias a Dios, en el municipio de Villanueva, Cortés, donde un conductor de mototaxi perdió la vida tras ser atropellado por otra unidad del mismo rubro.

De acuerdo con versiones de personas que se encontraban en el lugar, el ahora fallecido intentaba cruzar la carretera para comprar frutas en un puesto del sector cuando fue embestido por una mototaxi, cuyo conductor sería otro compañero mototaxista.

La víctima fue identificada como Juan de Dios Sarmiento, de 52 años de edad, quien residía en la colonia Flor del Campo de esa misma zona. Debido a la gravedad de las lesiones, el mototaxista falleció en el lugar del accidente.

Elementos de la Policía Nacional permanecieron en la escena recabando información y realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho y determinar responsabilidades.

Foto en vida de Juan de Dios Sarmiento, de 52 años.

El suceso ha generado consternación entre vecinos y compañeros del rubro, quienes lamentaron la pérdida.

