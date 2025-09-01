Aranceles de Trump favorecen temporalmente al café de Honduras

San Pedro Sula

El café hondureño ha logrado inesperadamente una ventaja competitiva en el mercado estadounidense en medio de la tormenta arancelaria que golpea a gran parte de las exportaciones de los países proveedores de ese grano y otros productos. En un escenario donde los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump encarecen las importaciones procedentes de varios países, los compradores norteamericanos solo deben pagar el 10% por introducir el café hondureño, mientras por el exportado por otros países porcentajes superiores: Brasil (50%), Costa Rica (15%), Nicaragua (18%) y Vietnam (20%). “En este momento, mientras la tarifa de 10% se mantenga para países como Honduras, nosotros no tendremos problemas. De hecho, somos más competitivos en este momento, con relación a Brasil, que tiene una tarifa de 50%, que Nicaragua que tiene una tarifa de 18%, que Costa Rica que le subieron del 10% al 15%”, dice Miguel Pon, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh).

Según esa organización, hasta el primero de septiembre de 2025, Honduras había exportado a Estados Unidos 1,735,454 quintales, equivalentes al 29% de la exportación global del país. Esa suma representa para la economía $612,582,825, cifra que subirá durante septiembre, último mes de la cosecha. En entrevista con Diario La Prensa, Pon manifestó que las exportaciones de café, correspondientes a la cosecha 2024-2025 (de octubre a septiembre), superarán los 6.3 millones de quintales y generarán más de $2,100 millones, contra $1,074.5 millones de la cosecha 2022-2023. "En cuanto a divisas, tenemos una generación histórica y eso se debe al incremento del precio del café en el mercado internacional. No tiene nada que ver el Gobierno, no tiene nada que ver que hay más producción, sencillamente es el precio. El pronóstico de exportación para la cosecha 2025-2026 (que inicia en octubre), es de 7 millones de quintales. La cosecha por cerrar es de 6.3 millones de quintales", dice. El primer día de septiembre, el precio del café en la Bolsa Nueva York llegó a los $388.7 centavos la libra, una de las cotizaciones más altas de 2025.

Más del 45% de las exportaciones hondureñas bajo 10%

El 46% de las exportaciones de Honduras enfrentan una tarifa del 10% impuesto por el gobierno de Donald Trump desde el 5 de abril de 2025. Esta medida, estipulada en la Orden Ejecutiva 14257, emerge como una barrera crítica que pone en riesgo la competitividad de productos que habían entrado a ese mercado libre de aranceles. El Informe de Comercio Exterior de Bienes a junio de 2025, publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), revela que las exportaciones de bienes totales de Honduras alcanzaron $6,653.7 millones, compuestos por $4,004.8 millones de mercancías generales y $2,649 millones de bienes para la transformación.

De ese monto global, Estados Unidos le compró a Honduras $3,061.6 millones y se mantiene como el principal mercado para mercancías hondureñas; Europa importa de $1,274.0, Latinoamérica $1,660.6 millones, Asia (con China incluido) apenas $183.8 millones y otros países $65.4 millones. Aunque el café, por ahora tenga una ventaja competitiva respecto al precio, la política arancelaria ejecutada por Trump ha provocado un clima de incertidumbre y desestabilización para las economías, tanto desarrolladas como las pequeñas, incluida la hondureña, de acuerdo con organismos internacionales. En la última actualización (del primero de septiembre de 2025) del informe La incertidumbre en la política comercial se cierne sobre los mercados globales, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) establece que “los anuncios recientes sobre medidas comerciales de Estados Unidos ya han generado interrupciones a corto plazo, con impactos visibles en los datos sobre volatilidad comercial y las respuestas adaptativas de las empresas”. Esa organización advierte que “las políticas comerciales impredecibles aumentan significativamente el costo y la complejidad del comercio transfronterizo. Las empresas se ven obligadas a mantener inventarios excesivos, cubrirse frente a pérdidas y reconfigurar constantemente sus cadenas de suministro, lo que reduce la eficiencia y eleva los costos operativos".