Aranceles de Trump favorecen temporalmente al café de Honduras

De ese monto global, Estados Unidos le compró a Honduras $3,061.6 millones y se mantiene como el principal mercado para mercancías hondureñas; Europa importa de $1,274.0, Latinoamérica $1,660.6 millones, Asia (con China incluido) apenas $183.8 millones y otros países $65.4 millones.Aunque el café, por ahora tenga una ventaja competitiva respecto al precio, la política arancelaria ejecutada por Trump ha provocado un clima de incertidumbre y desestabilización para las economías, tanto desarrolladas como las pequeñas, incluida la hondureña, de acuerdo con organismos internacionales.En la última actualización (del primero de septiembre de 2025) del informe <a rel="nofollow" href="https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2025d7_en.pdf">La incertidumbre en la política comercial se cierne sobre los mercados globales</a>, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) establece que “los anuncios recientes sobre medidas comerciales de Estados Unidos ya han generado interrupciones a corto plazo, con impactos visibles en los datos sobre volatilidad comercial y las respuestas adaptativas de las empresas”.Esa organización advierte que “las políticas comerciales impredecibles aumentan significativamente el costo y la complejidad del comercio transfronterizo. Las empresas se ven obligadas a mantener inventarios excesivos, cubrirse frente a pérdidas y reconfigurar constantemente sus cadenas de suministro, lo que reduce la eficiencia y eleva los costos operativos".