Tarjetas y banca en línea transforma hábitos de los hondureños

A nivel global, el informe <a rel="nofollow" href="https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex">Global FindexDatabase 2025</a>, publicado recientemente por el Banco Mundial, advierte que en las economías de ingresos bajos y medios la rápida expansión del crédito formal, incluyendo tarjetas y plataformas digitales de préstamos, ha favorecido la inclusión financiera, pero al mismo tiempo ha generado preocupación por el sobreendeudamiento.“El 18% de los adultos en estas economías que accedieron a préstamos formales reportaron dificultades para cumplir con los pagos en el último año, con tasas más elevadas en regiones con limitada alfabetización financiera, como Asia Meridional (22%) y África Subsahariana (20%). Esto subraya la necesidad de fortalecer la educación financiera y los marcos regulatorios que mitiguen riesgos de endeudamiento excesivo, en especial en poblaciones vulnerables”, señala el informe.En Honduras, <a rel="nofollow" href="https://publicaciones.cnbs.gob.hn/dashboard/https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiMGNjNTU0ZDgtODg3YS00Zjk5LThhNDEtNzcxM2NhNTMyNmQzIiwidCI6ImZlNDA4MTE2LWZkMTMtNDhjMy04MzJiLTc5NDU3ZGNjNmUyMyJ9%26language%3Des%26formatLocale%3Des-HN">la CNBS registró al 31 de julio de 2025 una cartera de tarjetas de crédito de L80,557,326,282</a>, compuesta por L73,223,087,355 en moneda nacional y L7,334,238,926 en moneda extranjera. Las deudas atrasadas y vencidas alcanzaron L2,259,314,873, integradas por L2,068,777,855 en moneda nacional y L190,537,018 en moneda extranjera. El nivel de mora equivale al 2.8%.