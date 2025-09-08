Las baleadas revelan que los hondureños han perdido poder adquisitivo

Economistas consultados por La Prensa encuentra que el costo de vida de los hondureños refleja un contraste evidente, por un lado, los salarios aumentaron en términos nominales, pero la capacidad de compra cayó de manera sostenida."El incremento al salario mínimo que se negoció (5.5%-7%) este año está un poco más alto de la inflación acumulada durante el año pasado (4%), lo que viene a producir un salarioo mínimo para restituir el poder de compra perdido en los meses anteriores. Pero según las estadísticas de INE, hay un alto porcentaje de ocupados que no reciben ni el salario mínimo (35%) de los ocupados", dice Rafael Delgado, presidente en el norte del Colegio Hondureño de Economistas (CHE).A criterio de Delgado, "o todo el aumento del salario mínim es incremento de poder de compra.Una buena parte (4%) solamente es para alcanzar el año anterior. Pero además de eso está ese incumplimiento del salario mínimo en un sector bastante grande de la economía".La relación entre precios de alimentos básicos, como la baleada sencilla, y los ingresos muestra que el poder adquisitivo se redujo, afectando no solo el consumo de comida, sino también el acceso a otros bienes y servicios necesarios para mantener una vida digna.