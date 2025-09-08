Las baleadas revelan que los hondureños han perdido poder adquisitivo

San Pedro Sula

En los últimos cinco años, tras la pandemia Covid-19, los hondureños han sentido el peso de una inflación implacable que ha mermado su poder adquisitivo tanto que, pese a los aumentos del salario mínimo, en 2025 compran menos productos y servicios que en 2020. Esdras Bonilla, por ejemplo, quien desconoce qué es el poder adquisitivo, la inflación, el índice de precios al consumidor, comprende que el costo de vida aumentó en Honduras cuando compra baleadas en cualquier negocio del centro de San Pedro Sula. “Yo siempre he ganado el salario mínimo y siento que antes podía comprar más productos que ahora con la misma cantidad. Antes de la pandemia, con 30 lempiras yo podía comprar dos baleadas, ahora solo puede comprar una. Todos los años, me suben el salario, pero veo no me alcanza como antes porque ahora todo cuesta hasta el doble”, dice.

Todos los años, una comisión integrada por el Gobierno, empleadores (representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada) y trabajadores (representado por las centrales obreras) se sienta a la mesa a negociar una tabla de salario mínimo que deben pagar las empresas que operan dentro de 11 ramas de actividad económica, dependiendo del número de empleados. Para el caso Bonilla, por trabajar en una empresa designada dentro de la rama de comercio por mayor, menor, que tiene entre 1 y 10 empleados, devenga un salario mínimo diario de L417.99. En 2020, ganaba un salario mínimo de L312.23. En 2020, si Bonilla hubiera decido gastar todo el salario mínimo de un día en comprar baleadas sencillas, hubiera obtenido 21 unidades a un precio de L15 cada una (precio aproximado de ese entonces). Mientras en agosto de 2025, logra comprar 15 unidades a un precio de L27 (6 baleadas menos).

La inflación disparó los precios de los productos y servicios que componen la canasta básica y también el de las baleadas sencillas que consisten en una tortilla de harina de trigo hecha con manteca vegetal embarrada de frijoles fritos roseados con mantequilla y queso. El precio de una baleada sencilla varía según la ciudad, ubicación del negocio, si es formal (paga impuestos) o informal, si tiene costos fijos (pagos de alquiler, salarios, servicios públicos) o no. También, depende del tamaño de la tortilla. Sin embargo, para despejar la situación de Bonilla y de miles de hondureños que viven con salario mínimo, La Prensa tomó como precios de referencia los fijados por establecimientos de comidas reconocidos y muy concurridos en San Pedro Sula, como Baleadas Express, Coco Baleadas y Estelinas.

El precio aproximado de una baleada sencilla en establecimientos formales de comida escaló de L15 (2020), a L18 (2021), L20 (2022), L22 (2023), L25 (2024) hasta L27 (en agosto de 2025) debido al alza de los productos alimenticios con los cuales la preparan. De agosto de 2020 a agosto de 2025, la libra de frijol rojo pasó de L12.71 a L22.92; la libra de mantequilla de L28 a L33.39, la libra de queso de L41.50 a L57.29, de acuerdo con precios de los mercados populares de San Pedro Sula monitoreados por el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). El precio del quintal (100 libras) de harina de trigo, un producto importado de Estados Unidos, subió de L750 (noviembre de 2019) a L1.050 (septiembre del 2025), de acuerdo con el monitoreo de precios realizado en el mercado El Dandy de San Pedro Sula por el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (Simpah).