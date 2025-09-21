Medidas de Trump reducen en 95% la migración irregular que cruza Honduras

Las medidas coercitivas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra extranjeros sin documentos han provocado una reducción drástica del flujo migratorio global a través de Honduras, ofreciendo un respiro a este país que comenzaba a experimentar fuertes presiones sociales.A tres meses para finalizar 2025, solo 22,273 personas de más de 160 nacionalidades han cruzado el territorio hondureño, en su mayoría provenientes de Venezuela, Cuba y Haití. La cifra equivale apenas al 4% de los masivos desplazamientos registrados en los dos años previos, <a rel="nofollow" href="https://inm.gob.hn/migracion-irregular.html">indican cifras del Instituto Nacional de Migración (INM)</a>.Durante 2023, un total de 545,043 migrantes originarios de Asia, África y América Latina entraron irregularmente con la intención de llegar a Estados Unidos antes de las elecciones en las que Donald Trump obtuvo la victoria y cerró la frontera sur. En 2024 el registro descendió a 374,959.