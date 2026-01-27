Bióloga hondureña Gabriela Ochoa brilla en la ciencia marina mundial

La Ceiba, Atlántida

La ciencia hondureña brilla en la escena internacional con la bióloga marina Gabriela Ochoa, quien ha sido reconocida como miembro de la Clase 2026 del Explorers Club 50 (EC50), un programa de élite que distingue cada año a 50 personas extraordinarias en todo el mundo cuyo trabajo está transformando el futuro de la exploración y la conservación marina. Bajo el lema “Cincuenta personas que están cambiando el mundo y que el mundo debe conocer”, el galardón EC50 celebra la diversidad y el ingenio de líderes que hoy encabezan la exploración científica. Este reconocimiento pone el foco en figuras que, desde distintos rincones del planeta y múltiples disciplinas, están redefiniendo el rumbo de la ciencia y la protección del medio ambiente.

Ochoa es fundadora y directora ejecutiva de Ilili, la primera organización liderada por hondureños dedicada a la conservación de tiburones y rayas. Además, actualmente cursa un doctorado enfocado en ecología y conservación de tiburones en la Universidad Internacional de la Florida, en Estados Unidos. Su labor se distingue por la capacidad de tender puentes entre la rigurosidad científica y el empoderamiento comunitario. Su modelo de conservación integra a pescadores, autoridades gubernamentales y organismos regionales, creando una red de colaboración estratégica a lo largo del Arrecife Mesoamericano y el Caribe occidental.

“Este reconocimiento representa mucho más que un logro personal. Es un reflejo del poder de las comunidades costeras, del liderazgo local y de la ciencia hecha desde y para nuestra región. Si queremos un futuro donde los tiburones sobrevivan y los océanos prosperen, debemos construirlo juntos, desde la colaboración y la inclusión”, expresó Gabriela Ochoa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sobre el club de exploradores

Con un legado que se remonta a 1904, The Explorers Club se ha consolidado como la sociedad profesional referente en investigación de campo. Esta organización multidisciplinaria no solo promueve la exploración científica, sino que también lidera esfuerzos globales para la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Con sede en la ciudad de Nueva York y una red de capítulos alrededor del mundo, The Explorers Club ha respaldado expediciones científicas de todas las disciplinas, uniendo a sus miembros bajo un espíritu de camaradería y exploración.

La historia del Club está estrechamente ligada a algunos de los mayores hitos de la humanidad. Sus miembros han desafiado los límites de lo posible al alcanzar los polos geográficos, coronar la cima del monte Everest y descender a las profundidades abisales del océano. Incluso el espacio exterior ha sido parte de su legado, al llevar la bandera del Club hasta la superficie de la Luna.

Miembros de la lite mundial

Formar parte de esta organización significa compartir un legado con figuras que han marcado la historia moderna, como Neil Armstrong, Jane Goodall y Sir Edmund Hillary. Entre sus miembros destacados también figuran el expresidente Theodore Roosevelt, el empresario Jeff Bezos y exploradores oceánicos como James Cameron y Bob Ballard.