Hasta a tres grados bajarán temperaturas en Honduras por frente frío

San Pedro Sula.

Un nuevo sistema frontal empezará a influir en las condiciones del tiempo en Honduras a partir de la noche de este sábado, provocando un giro notable en el clima, sobre todo por el descenso pronunciado de las temperaturas, que se hará más evidente durante la madrugada y el transcurso del domingo.

El especialista en meteorología César Quintanilla explicó que este fenómeno corresponde al frente frío número 32 de la temporada, el cual ya avanza por la zona del golfo de México y se prevé que alcance Centroamérica en el transcurso del fin de semana.