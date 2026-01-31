Hasta a tres grados bajarán temperaturas en Honduras por frente frío

Un nuevo sistema frontal empezará a influir en las condiciones del tiempo en Honduras a partir de la noche de este sábado, provocando un giro notable en el clima, sobre todo por el descenso pronunciado de las temperaturas, que se hará más evidente durante la madrugada y el transcurso del domingo.
El especialista en meteorología César Quintanilla explicó que este fenómeno corresponde al frente frío número 32 de la temporada, el cual ya avanza por la zona del golfo de México y se prevé que alcance Centroamérica en el transcurso del fin de semana.
Según detalló, Honduras y el resto de la región centroamericana enfrentarán uno de los episodios de frío más intensos registrados en los últimos años.
Entre el 1 y el 3 de febrero, una masa de aire de origen ártico, inusualmente fuerte, se desplazará desde territorio estadounidense acompañando al frente frío.
Las proyecciones indican noches y madrugadas con ambiente muy frío, e incluso no se descarta la caída de granizo en áreas de mayor elevación.
A este escenario se sumarán vientos fuertes del norte y noreste, lo que incrementará la sensación de frío. Debido a ello, la temperatura percibida por la población podría ser dos o tres grados menor que la registrada oficialmente por los termómetros.