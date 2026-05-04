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Caso pastor Núñez: investigan nexos cercanos con el cártel del Diablo

Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, aseguró nuevos detalles detrás del secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez en Yoro

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