¿Continuará lloviendo en San Pedro Sula? Esto dice Cenaos

Luego de semanas de intenso calor, San Pedro Sula comenzará a experimentar un cambio en las condiciones del clima, según informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), que pronosticó lluvias para los próximos días.
Víctor Ortega, meteorólogo de Cenaos, explicó que el cambio se debe al desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional, fenómeno que ha favorecido la formación de una vaguada y está generando lluvias importantes en distintas regiones del país.
Ortega indicó que, aunque las precipitaciones previstas para este fin de semana en el valle de Sula no serán tan intensas como las reportadas el miércoles en otras regiones de Honduras, sí dejarán suficiente nubosidad para atenuar el intenso calor que ha predominado en la última semana.
Para este viernes el pronóstico marca una alta probabilidad de lluvia en horas de la madrugada y la tarde-noche, lo mismo que para el sábado y domingo, así como un descenso gradual en la temperatura.
Cenaos prevé que las temperaturas máximas se mantengan entre los 32 y 33 grados Celsius, una disminución considerable frente a los registros recientes, donde el termómetro ha llegado hasta los 38 grados y la sensación térmica ha superado los 42 grados Celsius.
Mientras el panorama en la Ciudad Industrial apunta a lluvias intermitentes y un alivio al intenso calor, en buena parte del territorio nacional las condiciones seguirán siendo más activas.
Cenaos informó que los remanentes de la onda tropical y la vaguada en superficie continuarán generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de tormentas eléctricas, en el suroccidente, la región central y el oriente del país.
En el occidente del país, la tarde del miércoles estuvo marcada por una lluvia con granizo que sorprendió a pobladores de Yamaranguila, en Intibucá. Sobre este fenómeno, el meteorólogo Will Ochoa, explicó que se originó por fuertes movimientos verticales dentro de nubes de gran desarrollo conocidas como cumulonimbos, asociadas también a las tormentas eléctricas. Señaló que las condiciones actuales podrían favorecer eventos similares en la zona central del país.
En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa reportó oleaje dentro de los parámetros normales para el golfo de Fonseca, donde se esperan alturas de entre uno y tres pies, mientras que en el Caribe se mantendrá entre uno y cuatro pies, mostrando una leve alteración.
A nivel astronómico, Honduras permanece bajo la fase lunar de cuarto creciente. La salida del sol se mantiene a la 5:20 am y la puesta está prevista para las 6:11 pm.