¿Continuará lloviendo en San Pedro Sula? Esto dice Cenaos

San Pedro Sula, Honduras.

Luego de semanas de intenso calor, San Pedro Sula comenzará a experimentar un cambio en las condiciones del clima, según informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), que pronosticó lluvias para los próximos días.

Víctor Ortega, meteorólogo de Cenaos, explicó que el cambio se debe al desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional, fenómeno que ha favorecido la formación de una vaguada y está generando lluvias importantes en distintas regiones del país.

Ortega indicó que, aunque las precipitaciones previstas para este fin de semana en el valle de Sula no serán tan intensas como las reportadas el miércoles en otras regiones de Honduras, sí dejarán suficiente nubosidad para atenuar el intenso calor que ha predominado en la última semana.

Para este viernes el pronóstico marca una alta probabilidad de lluvia en horas de la madrugada y la tarde-noche, lo mismo que para el sábado y domingo, así como un descenso gradual en la temperatura.