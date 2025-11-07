  1. Inicio
Condiciones climáticas: pronostican lluvias en varias zonas de Honduras

De acuerdo a la Copeco, las lluvias se registrarán en las zonas norte, nororiente y suroccidental del país.

Imagen referencial de archivo LA PRENSA. Una mujer camina en el centro de San Pedro Sula.
Tegucigalpa

Los vientos provenientes del noreste continuarán arrastrando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, favoreciendo la presencia de nublados parciales y precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en las regiones norte y nororiente durante las primeras horas del día, informó este viernes la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Para la tarde, las condiciones variarán debido a la convergencia de humedad y viento procedente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe.

Dicho fenómeno dará lugar a lluvias y chubascos dispersos, con intensidad que podría variar de débil a moderada, acompañados en algunos sectores de actividad eléctrica aislada. Dichas condiciones se concentrarán especialmente en la región suroccidental del país.

Por su parte, en el resto del territorio se prevén condiciones mayormente secas, con predominio de cielos poco nublados y ambiente cálido durante el día.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales y tomar precauciones frente a posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo, especialmente en áreas propensas a acumulación de agua y deslizamientos.

