Condiciones climáticas: pronostican lluvias en varias zonas de Honduras

Tegucigalpa

Los vientos provenientes del noreste continuarán arrastrando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, favoreciendo la presencia de nublados parciales y precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en las regiones norte y nororiente durante las primeras horas del día, informó este viernes la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Para la tarde, las condiciones variarán debido a la convergencia de humedad y viento procedente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe.

Dicho fenómeno dará lugar a lluvias y chubascos dispersos, con intensidad que podría variar de débil a moderada, acompañados en algunos sectores de actividad eléctrica aislada. Dichas condiciones se concentrarán especialmente en la región suroccidental del país.