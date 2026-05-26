Alarma con Erick 'Yio' Puerto: podría perderse el duelo Argentina vs Honduras

La Federación de Fútbol de Honduras emitió este martes la lista de futbolistas convocados para la fecha FIFA de junio donde se tiene planificado enfrentar a dos selecciones importantes en los Estados Unidos, siendo Argentina el plato fuerte. El duelo de la Selección de Honduras ante la campeona del mundo se llevará a cabo el sábado 6 de junio y el siguiente, que aún no se confirma, será el martes 9 de junio.

Los citados por parte de José Francisco Molina fueron 26, pero hay uno que figura y que aún no tiene asegurado su vieja, y se trata del delantero Erick ‘Yio’ Puerto, quien la semana pasada fue a la Embajada de los Estados Unidos para solicitar su Visa; sin embargo, esta no fue aprobada. A pesar de esto, el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Honduras lo introdujo en el listado porque para ellos es una pieza clave y lo quieren trabajar muy bien para que sea una de las opciones fuertes de gol en la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2030.