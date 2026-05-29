Nicaragua frustra a mundialista: los amarga previo al inicio de la Copa

Johannesburgo, Sudáfrica.

La selección de Sudáfrica fue incapaz de superar a Nicaragua (0-0) este viernes 29 de mayo en uno de los últimos compromisos de preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, disputado en Johanessburgo.

El cuadro sudafricano que dirige el belga Hugo Broos tuvo la ocasión más clara del partido, en el añadido de la primera parte, cuando una falta dentro del área de Justing Cano sobre Kamogelo Sebelebele fue sancionada como penalti.

Lo ejecutó el jugador del Burnley inglés Lyle Foster que estrelló el tiro en el poste izquierdo de la meta defendida por el meta Adonis Pineda, el mejor jugador del choque que evitó la derrota nicaragüense y el triunfo de Sudáfrica.