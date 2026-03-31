Panamá sorprende y vence a selección mundialista de cara al Mundial 2026

Sudáfrica.

La selección de fútbol de Panamá logró este martes su primer triunfo en territorio africano al imponerse por 1-2 a su similar de Sudáfrica con goles de los defensores José Córdoba y Jiovany Ramos en un partido de preparación rumbo al Mundial de 2026. Panamá salió al campo con una alineación sobre el papel más ofensiva que en el primer choque, aunque con una apuesta clara por resguardarse en defensa con una línea de cinco. Enfrente, el conjunto local insistió en un juego basado en la velocidad y en balones a la espalda de la zaga.

Pese al bloque defensivo panameño, la primera ocasión del partido fue para José Luis Rodríguez a los 2 minutos, pero su remate se marchó desviado del arco defendido por Ronwen Williams. A los 24 minutos llegó el primer aviso del equipo sudafricano con un disparo de Tshepang Moremi que puso en aprietos a la defensa panameña, obligada a despejar. Cinco minutos después Adalberto Carrasquilla se asoció con Ismael Díaz, quien remató de cabeza, aunque el balón llegó sin complicaciones a las manos de Williams. La ocasión más clara de gol se produjo al minuto 42 tras un pase filtrado de Khuliso Mudau, que remató Bongokuhle Hlongwane, pero Orlando Mosquera evitó la caída de su arco y mantuvo el empate sin goles. Con la igualada en la pizarra llegó el final de la primera parte.

Complemento

La segunda resultó más abierta, aunque con un desarrollo similar: Panamá replegado y jugando a la contra y Sudáfrica volcada al ataque. En el minuto 50, José Fajardo probó con un remate que fue bien controlado por el guardameta sudafricano Renaldo Leaner. El conjunto panameño abrió el marcador al 58 cuando José Córdoba aprovechó un balón suelto en el área, tras un remate de Ismael Díaz, para enviarlo al fondo de la red. La ventaja no mermó la reacción local y, al 64, Sudáfrica igualó el partido con un potente disparo de media distancia de Mbokazi Mbekezeli, que se coló en la escuadra del arco defendido por Orlando Mosquera.

Panamá retomó el control con ataques constantes que, aunque bien contenidos por la defensa rival, terminaron dando resultado. En el minuto 77, tras un centro de José Luis Rodríguez, Jiovany Ramos conectó de cabeza para poner el 1-2.

Con la ventaja a su favor, el equipo panameño se replegó en los minutos finales y logró sostener el resultado para firmar su primera victoria en territorio africano. Cabe señalar que Sudáfrica será rival de México en el primer partido que tendrá el Mundial 2026 en duelo a realizarse en suelo mexicano el próximo 11 de junio.

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