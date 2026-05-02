Hondupino pega primero y Estrella Roja rescata un empate ante CD Brasilia

Las semifinales de ida del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras dejaron sus primeras emociones, con duelos cerrados y resultados que comienzan a perfilar a los posibles finalistas.

En el estadio Raúl Moncada de Trojes, Hondupino hizo valer su localía y se impuso por la mínima (1-0) ante Arsenal Sao. Janer Ortiz fue el anotador del único gol del encuentro al minuto 15.

El conjunto local logró una ventaja corta, pero valiosa, que ahora deberá defender en el compromiso de vuelta si quiere sellar su boleto a la gran final.