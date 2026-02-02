Concacaf define árbitro del Olimpia vs América: sus antecedentes ante el León

Tegucigalpa, Honduras.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) asignó al árbitro estadounidense Ismail Elfath para el duelo entre Olimpia y América de este martes 3 de febrero.

Este es un encuentro clave de la Concacaf Champions Cup que despierta altas expectativas por su competitividad y la presencia del videoarbitraje (VAR) para el juego de ida a desarrollarse en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

Ismail Elfath, árbitro FIFA con amplia trayectoria en la MLS y torneos internacionales, llega con el antecedente de haber dirigido encuentros de alto perfil y de trabajar con protocolos de VAR.