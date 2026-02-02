  1. Inicio
Concacaf define árbitro del Olimpia vs América: sus antecedentes ante el León

La Concacaf ya confirmó al árbitro para el partido entre el Olimpia vs América en la Copa de Campeones de la Concacaf.

  02 de febrero de 2026
  Franklin Martínez
El árbitro ya tiene antecedentes dirigiendo un partido del Olimpia.
Tegucigalpa, Honduras.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) asignó al árbitro estadounidense Ismail Elfath para el duelo entre Olimpia y América de este martes 3 de febrero.

Este es un encuentro clave de la Concacaf Champions Cup que despierta altas expectativas por su competitividad y la presencia del videoarbitraje (VAR) para el juego de ida a desarrollarse en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

Ismail Elfath, árbitro FIFA con amplia trayectoria en la MLS y torneos internacionales, llega con el antecedente de haber dirigido encuentros de alto perfil y de trabajar con protocolos de VAR.

Además, estuvo presente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Copa Mundial Qatar 2022, diferentes campeonatos de la Concacaf, un Mundial Sub-20 y Copa Oro.

Su perfil profesional incluye trabajo en competencias de clubes y selecciones, además de manejar situaciones de presión y atención mediática, factores que suelen considerarse al asignar duelos con gran seguimiento.

El oficial nacido en Casablanca, Marruecos, de 43 años, tiene experiencia dirigiendo al León. Fue el árbitro del último encuentro entre Olimpia y América en los octavos de final de la Copa de Campeones 2021 que terminó con un triunfo 2-1 para las Águilas.

Será acompañado por Corey Parker y Kyle Atkins como líneas, el cuarto árbitro es Rosendo Mendoza, en el VAR estarán Allen Chapman y AVAR-1 Benjamin Whitty de Islas Caimán.

Como antecedente previo a los duelos por Concacaf, en tres partido que ha dirigido Ismail Elfath frente al Olimpia solo pudo ganar uno el club hondureño, perdiendo los otros dos.

