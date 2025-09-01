Banda de guerra del JTR representa a Honduras en festival internacional en Guatemala

San Pedro Sula, Honduras.

La Banda de Guerra del instituto José Trinidad Reyes (JTR) volvió a poner en alto el nombre de Honduras, esta vez al representar al país en el prestigioso festival internacional "Fiesta Shekina 2025", celebrado en Quetzaltenango, Guatemala.

El evento, organizado por la reconocida agrupación Big Band Shekina, reunió a destacadas bandas musicales y de guerra de Centroamérica y otros países, consolidándose como una plataforma de intercambio cultural, artístico y musical en la región. La participación de la banda JTR no solo fue destacada por su calidad técnica y presentación, sino también por reflejar con orgullo un fragmento de la identidad cultural hondureña ante una audiencia internacional. Jenne Estrada, madre de uno de los integrantes de la banda, expresó su profundo orgullo por la participación de su hijo en eventos tanto nacionales como internacionales. “No solo representa al instituto, sino a todo el país, la banda es admirada en cada país que visita”, comentó con emoción.

Reconocimiento y trayectoria internacional

Durante su presentación, la banda recibió un importante reconocimiento por parte de los organizadores, quienes resaltaron su disciplina, nivel musical y el entusiasmo con el que representaron a su país. Representantes de la banda destacan que que esta no es la primera vez que el JTR participa en un evento de talla internacional; a lo largo de los últimos años ha sido invitada a representar a Honduras en diversas competencias y festivales en países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala, Colombia, entre otros, consolidándose como una de las bandas estudiantiles más destacadas de la región. Como parte del fortalecimiento de los lazos culturales, la Big Band Shekina tiene previsto visitar Honduras el próximo 7 de septiembre, con una presentación especial en las instalaciones del Instituto JTR en San Pedro Sula. Suyapa Trejo, es una sampedrana seguidora de la banda, quien destacó el impacto positivo de estas actividades, "este tipo de eventos generan alegría y siempre son un éxito, especialmente cuando las presentaciones se realizan en países hermanos como Guatemala". En esta edición del festival participaron agrupaciones como Shekina Kids Band (Quetzaltenango), Águilas Latin Band (Huehuetenango), Banda Liceo Mixto San José (Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla), Banda de Guerra JTR (San Pedro Sula, Honduras), Delta Music Band (Ciudad Arce, El Salvador), Liceo Tumbadorense Latin Band (El Tumbador, San Marcos) y CEOH Latin Band Miguel (El Salvador). También hicieron sus presentaciones la Mega Show Band Eben Ezer (Panajachel, Sololá), Litemoti's Latin Band (Tiquisate, Escuintla), Twenty Bands (Patzún, Chimaltenango), San Vicente's Music Sound (San Vicente, El Salvador), Sendas Nuevas Latin Band (Bárcenas, Villa Nueva), Sabor Chileno (Costa Rica) y la anfitriona Big Band Shekina (Quetzaltenango).

Próximo evento: JTR Championship 2025

Tras su exitosa presentación en Guatemala, el Instituto José Trinidad Reyes se prepara ahora para ser sede del evento "Batallas de Percusión, JTR Championship 2025, que se realizará el próximo domingo a partir de las 9:00 a.m. Este campeonato fue organizado con la participación de al menos 12 bandas, cuyo orden de competencia fue definido mediante un sorteo oficial realizado en presencia de los respectivos directores.