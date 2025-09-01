Habilitan paso en la 27 calle de San Pedro Sula tras protestas

San Pedro Sula.

Locatarios de la Central de Abastos de Sula iniciaron una toma a primera hora de este lunes en protesta por cobros que consideran excesivos por parte de autoridades municipales.

Un grupo de personas se instaló en las trochas con pancartas y quema de llantas para impedir el paso vehicular. Las consignas de los manifestantes se refieren, especialmente, al cobro de los locales y otros servicios internos.

A eso de las 10:30 de la mañana, el paso fue habilitado tras la llegada del alcalde Roberto Contreras. Contreras dialogó con representantes y se suspendió la toma en la carretera.