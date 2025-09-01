  1. Inicio
Habilitan paso en la 27 calle de San Pedro Sula tras protestas

Una protesta de locatarios mantenía cerradas las trochas de la 27 calle de San Pedro Sula, una de las arterias viales más importantes de la ciudad

La Policía llegó al sitio. No se reportan incidentes.

 Fotografías: Luis Licona / LA PRENSA
San Pedro Sula.

Locatarios de la Central de Abastos de Sula iniciaron una toma a primera hora de este lunes en protesta por cobros que consideran excesivos por parte de autoridades municipales.

Un grupo de personas se instaló en las trochas con pancartas y quema de llantas para impedir el paso vehicular. Las consignas de los manifestantes se refieren, especialmente, al cobro de los locales y otros servicios internos.

A eso de las 10:30 de la mañana, el paso fue habilitado tras la llegada del alcalde Roberto Contreras. Contreras dialogó con representantes y se suspendió la toma en la carretera.

LA PRENSA conoció que se les informó a los bodegueros que se les cobrarán 1,500 lempiras al mes por el pago de la recolección de la basura y ese fue el detonante para la protesta de este lunes

"Acá a la vendedoras de café ahora les están cobrando 400 mil lempiras y solo dice que van a desalojarlo a uno", dijo uno de los manifestantes.

La toma mantiene tránsito detenido desde la colonia Sandoval Sorto hasta la entrada de la Villa Ernestina. Sergio Dubón, uno de los manifestantes indicó que el alcalde les prometió llegar al lugar a eso de las 8:00 am

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
