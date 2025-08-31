Educación en Cortés inaugura el mes patrio con incineración de la Bandera de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La ceremonia se desarrolló en la sede de la 105 Brigada de Infantería y contó con la presencia de directores de centros educativos, docentes, estudiantes y autoridades de Gobierno quienes participaron de manera activa en los diferentes actos culturales.

El acto central incluyó la incineración de la Bandera Nacional , siguiendo el protocolo oficial para retirar banderas deterioradas y dar paso a nuevas que serán izadas a nivel nacional este lunes 1 de septiembre en el Día de la Bandera Nacional .

Con solemnes actos, las autoridades de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, junto a representantes de fuerzas vivas de San Pedro Sula, inauguraron oficialmente el mes patrio conmemorando los 204 años de Independencia de Honduras .

Glenda Hernández, directora de educación de Cortés, en su discurso manifestó que la incineración de la bandera no solo se trata de una simple despedida a un lienzo, sino de un momento de enseñanza y reflexión para todos, especialmente para los estudiantes.

"Este acto nos recuerda que la educación no solo forma en conocimientos, sino también en valores: el respeto a los símbolos patrios, el amor a Honduras y el compromiso de trabajar por un país más justo, más solidario y más unido", destacó.

En su mensaje, Hernández enfatizó que "esta ceremonia inspira en cada uno de nosotros la convicción de seguir sirviendo con dignidad a nuestra patria, y que en cada aula, cada maestro y cada estudiante mantengamos viva la llama del civismo y del orgullo nacional".

Cabe mencionar que, con este acto de incineración de la Bandera de Honduras educación se abre a todas las actividades a desarrollar en los más de dos mil centros educativos de Cortés en este mes de septiembre. Este año los desfiles tendrán una nueva ruta y finalizarán en la 105 Brigada de Infantería.