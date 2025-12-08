EMBI Honduras 2025: riesgo país mejora 47 puntos básicos tras las elecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Es una buena noticia”, dijo Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al evaluar los resultados de la semana del 1 al 5 de diciembre.

La tasa riesgo país de Honduras mejoró una semana después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Al 28 de noviembre, según el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) calculado por J.P. Morgan Chase, la tasa fue de 2.83 puntos; sin embargo, al viernes anterior -5 de diciembre- se ubicó en 2.36 puntos, con una caída de 47 puntos básicos.

Agrega que el costo de la deuda pública externa de Honduras bajará. Sostiene que la mejoría de 47 puntos en el EMBI de Honduras significa que “hay menos percepción de riesgo”.

Honduras se mantiene por debajo del promedio de América Latina, que es de 3.12 puntos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no define el ganador de las elecciones generales, la que disputan el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y el presidenciable liberal Salvador Nasralla.

Otro impacto en las finanzas públicas es que el costo de la emisión de bonos soberanos se reduce. Si el gobierno decide colocar nueva deuda externa en el mercado internacional de capitales, el costo sería de 6.5269 (3.6669% de tasas SOFR, más 2.36 puntos riesgo país y 0.50 puntos de comisión).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las seis emisiones de bonos realizadas entre 2013 y 2025 se han colocado a tasas entre 5.62.5% y 8.75%. Las dos últimas colocaciones, en noviembre de 2024 y septiembre de 2025, fueron a tasas de 8.625% y 7.475 puntos, respectivamente.

Al pasado 30 de septiembre de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas (Sefin), el saldo de la deuda pública externa de Honduras ascendió a 9,286.2 millones de dólares, de los que $2,200 millones corresponde a bonos soberanos.

Agrega que al cierre del tercer trimestre de 2025, el Bono Honduras 8⅝ (11/27/2034) registró un rendimiento en el mercado secundario de 7.2%, el Bono Honduras 6¼ (01/19/2027) alcanzó 5.4%, y el Bono Honduras 5⅝ (06/24/2030) se situó en 5.9%.

De acuerdo con la Sefin, al cierre del tercer trimestre de 2025, el EMBI de Honduras se ubicó en 257 puntos básicos, nivel inferior al promedio de Latinoamérica de 359 puntos, lo que refleja una percepción de riesgo soberano relativamente menor en comparación con el resto de América Latina.

“Durante el tercer trimestre, el indicador se mantuvo estable, respaldado por la gestión responsable de la deuda pública y la confianza de los inversionistas en la sostenibilidad fiscal del país, posicionando a Honduras entre las economías con menor prima de riesgo de la región”, sostiene un análisis de la Secretaría de Finanzas.