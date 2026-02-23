BCH mantiene variaciones mixtas en el tipo de cambio del lempira

Tegucigalpa, Honduras

Ese resultado es mejor que el registrado en igual período del año anterior, cuando el TCR se depreció 20.39 centavos al pasar de 25.3800 a 25.5839 lempiras por dólar. Fuentes técnicas del BCH explicaron que la política cambiaria presenta dos momentos: en el período analizado de 2025 el tipo de cambio acumuló devaluaciones constantes; en contraste, en 2026 el precio de compra del dólar refleja variaciones mixtas.

En ese sentido, el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi) del Banco Central indica que del 2 de enero al 21 de febrero de 2026 el precio de compra pasó de 26.3737 a 26.4987 lempiras por dólar, lo que equivale a un incremento de 12.50 centavos para los demandantes de divisas.

El Banco Central de Honduras (BCH) ha continuado con variaciones mixtas —alzas y bajas— en el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira frente al dólar en la subasta de divisas.

Un ejemplo de lo ocurrido este año fue el cierre del 16 de febrero, cuando el TCR se ubicó en 26.5140 lempiras por dólar, con un incremento de 3.53 centavos respecto a la subasta previa (26.4787 lempiras). No obstante, en la jornada del 17 de febrero el precio de compra bajó a 26.4721 lempiras por dólar, lo que representó una apreciación de 4.19 centavos en comparación con el día anterior (26.5140 lempiras).

Para 2026, de acuerdo con la “Encuesta de expectativas de analistas macroeconómicos” publicada en enero por el Banco Central, el tipo de cambio cerraría el año con una devaluación de 2.14%, equivalente a 56.43 centavos. En 2025, el Sendi revela que el TCR se depreció de 25.3800 a 26.3737 lempiras por dólar, es decir, 99.37 centavos, lo que representó 3.91 puntos porcentuales.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó el país la semana anterior, señaló en su comunicado de prensa que las conversaciones con las autoridades hondureñas se centraron en las políticas monetaria y cambiaria, incluyendo medidas para fortalecer institucionalmente al BCH y mejorar el funcionamiento del mecanismo de asignación de divisas.

Desde el 9 de enero, el BCH adjudica el 100% de la demanda de divisas correspondiente a las solicitudes aceptadas. Del 2 de enero al 20 de febrero de 2026, la demanda ascendió a 2,892.4 millones de dólares, de los cuales se adjudicaron 2,834.9 millones, equivalente al 98.01%.

Este resultado supera el acumulado del primer bimestre de 2025, cuando la demanda fue de 2,277.2 millones de dólares y se adjudicaron 1,435.6 millones, lo que representó el 63.04%.