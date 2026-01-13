  1. Inicio
El BID recibe a Nasry Asfura en EEUU para afinar líneas de cooperación

La reunión cumplió con el objetivo de avanzar en asuntos vinculados a áreas prioritarias de colaboración con Honduras

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 20:00 -
  • Agencia EFE
Nasry Asfur, presidente electo de Honduras sostiene una reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Washington, Estados Unidos

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recibió este martes al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, en su primera visita a la sede del organismo en Washington, en un encuentro centrado en fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral.

Según informó el BID, la reunión con los vicepresidentes Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz dio seguimiento a las conversaciones iniciadas previamente con el presidente del organismo, Ilan Goldfajn.

La reunión cumplió con el objetivo de avanzar en asuntos vinculados a áreas prioritarias de colaboración con el país centroamericano, de acuerdo con la publicación de la institución publicada en su cuenta oficial de X.

Durante su visita a la capital estadounidense, Asfura fue recibido, previamente, por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró el apoyo de la Administración del presidente, Donald Trump, al mandatario electo hondureño por el conservador Partido Liberal.

La llegada de Asfura a Washington sucedió pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara su victoria y en medio de reclamos de la actual mandataria, Xiomara Castro, quien exige un nuevo recuento de las actas asegurando que existieron anomalías notables.

Asfura será investido como presidente de Honduras el próximo 27 de enero, tras haber ganado las elecciones de noviembre de 2025 en las cuales contó con el respaldo público de Trump, quien lo calificó como "la única opción" para que su Administración trabajara con el país centroamericano. EFE

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

