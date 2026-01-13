Nasry Asfura amplía agenda con organismos financieros y alista agenda en Israel

Tegucigalpa, Honduras.-

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este martes una serie de encuentros con organismos financieros multilaterales en la capital estadounidense, como parte de su visita oficial previa a su desplazamiento a Israel, donde también tiene programadas reuniones con autoridades de ese país. La agenda estuvo centrada en acercamientos con instituciones financieras internacionales, entre ellas el Banco Mundial, organismo que dio la bienvenida oficial al presidente electo, reflejando el interés en establecer un canal directo de diálogo con el próximo gobierno hondureño. Estos acercamientos forman parte de una estrategia orientada a gestionar apoyo financiero, cooperación técnica y respaldo a proyectos de desarrollo antes del inicio del nuevo mandato. Las reuniones abordan temas clave como financiamiento para infraestructura, fortalecimiento institucional, reducción de la pobreza, programas sociales, desarrollo energético y apoyo a la estabilidad macroeconómica.

Para Honduras, este tipo de contactos anticipados resulta fundamental para asegurar líneas de crédito, asistencia técnica y acompañamiento financiero durante los primeros meses de gobierno. Además del Banco Mundial, se espera que Asfura continúe sosteniendo encuentros con otras instituciones financieras internacionales, como parte de una agenda enfocada en la atracción de inversión, la generación de empleo y el impulso a sectores productivos estratégicos.

Agenda bilateral con Israel

Como parte de su estadía en Washington, el presidente electo también sostuvo un encuentro con Dina Siegel Vann, directora del Comité Judío Americano, y Daniela Greene, directora adjunta de la organización. En la reunión participaron Asfura y Mireya Agüero, canciller entrante, con quienes dialogaron sobre temas de interés mutuo y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación.

Durante el encuentro se destacó la disposición de continuar colaborando con el próximo gobierno hondureño para afianzar las relaciones entre Estados Unidos, Honduras e Israel, así como los buenos deseos para la próxima visita oficial de Asfura a territorio israelí. Tras concluir su agenda en Estados Unidos, el presidente electo viajará a Israel, donde tiene previsto reunirse con autoridades gubernamentales en una visita orientada a fortalecer la relación bilateral. Entre los temas que podrían formar parte del diálogo destacan la cooperación en tecnología, innovación, agricultura, manejo del recurso hídrico, seguridad, ciberseguridad y desarrollo sostenible.