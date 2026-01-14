Libre anuncia que no participará en negociaciones de nueva junta directiva del CN

Tegucigalpa.

Además, Libre , en un comunicado publicado a medianoche, aseguró que no negociará con las bancadas de los partidos Nacional y Liberal para alcanzar acuerdos sobre la elección de la junta.

El Partido Libertad y Refundación ( Libre ) informó que su bancada legislativa no buscará integrar la junta directiva del Congreso Nacional.

Por unanimidad resuelve no participar en los pactos y negociaciones que el bipartidismo fraudulento realiza para la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional.

Asume el liderazgo de oposición firme, constructiva y combativa en unidad frente al gobierno de facto que pretende imponerse con una declaratoria inconstitucional, sin contar los votos.

Libre apoya el Decreto Legislativo 58-2025 para el conteo de votos en los tres niveles electivos y exhorta a la Corte Suprema de Justicia a que garantice los derechos violados por el CNE y el TJE.

Libre y su bancada otorgan un voto de respaldo a la presidenta Xiomara Castro por su respeto a la Constitución de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.

El Partido Libre, junto a la bancada en sesión de emergencia frente al fraude electoral y la crisis del bipartidismo en la instalación del Congreso Nacional, al pueblo hondureño y a la militancia del Partido Libre, nos manifestamos de la siguiente manera:

Declaramos que el próximo gobierno que asumirá el 27 de enero, declarado por el CNE, es de facto, no es legal ni tiene legitimidad. Es resultado de la injerencia directa de los Estados Unidos y del fraude más escandaloso validado por el CNE y el TJE, que se niega a contar los votos y a resolver las impugnaciones.

Libre no integrará la Junta Directiva del Congreso Nacional que tiene en crisis al bipartidismo, y no respaldará ninguna postulación. No avalaremos pactos de un bipartidismo que se alió para el fraude electoral, promueve el retorno a los corruptos fideicomisos, las ZEDE, la privatización de la ENEE y de los bienes públicos, y la apología del odio contra nuestra militancia, líderes y colectivos de base. Condenamos el retorno al fascismo y asumiremos el liderazgo de una oposición firme, constructiva y combativa.

Manifestamos nuestro firme respaldo a la excelentísima presidenta de la República, Xiomara Castro, por su respeto a la Constitución de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Reconocemos plenamente el Decreto Legislativo 58-2025, impulsado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, aprobado en sesión extraordinaria con base en su competencia constitucional, para que se practique el escrutinio de las urnas en los tres niveles electivos, y hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre los recursos interpuestos y otorgue el conteo de los votos de los electores, que ha sido negado injustamente por el CNE y el TJE.

Nuestro pleno respaldo a Jorge Aldana en su reclamo para el conteo de las 435 actas que confirman su victoria, al igual que a los candidatos a alcaldes y diputados a nivel nacional que disputan la elección en el TJE.

Reafirmamos nuestro compromiso de unidad total de nuestros líderes y militantes a nivel nacional, así como nuestro voto de confianza a la Coordinación del Partido Libre para la dirección estratégica y la lucha política de nuestro partido en resistencia, en defensa de las conquistas del pueblo.