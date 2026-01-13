  1. Inicio
Inusual uso de la cadena nacional por parte de Redondo capta la atención del país

La primera transmisión de este martes se produjo al mediodía y forma parte de un esquema que contempla dos repeticiones más en la noche y cuatro emisiones adicionales para el miércoles. Expertos lo han nombrado como un "abuso"

En menos de 33 horas, el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, habrá sumado seis intervenciones consecutivas en cadena nacional para reiterar su intención de ordenar un recuento total de votos, una medida que ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y pertinencia.

 Foto: LA PRENSA
La primera transmisión de este martes se produjo al mediodía y forma parte de un esquema que contempla dos repeticiones más en la noche y cuatro emisiones adicionales para el miércoles, según la convocatoria oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Redondo insistió en el decreto legislativo que impulsa la revisión de todas las actas, aprobado por un grupo de diputados de Libre que, según críticos, ocuparon curules de otras bancadas ausentes e incluyeron votos de suplentes, una acción considerada irregular por analistas legales.

 Foto: LA PRENSA
Sectores políticos y jurídicos han señalado que el decreto carece de efectos sobre un proceso que constitucionalmente corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE), y advierten que insistir en el recuento de votos tras la proclamación oficial solo profundiza la incertidumbre política.
El CNE dijo que los resultados oficiales son definitivos y que cualquier impugnación debe realizarse conforme a los procedimientos legales, no mediante mensajes reiterados en cadena nacional ni decisiones del Legislativo.

 Foto: LA PRENSA
La convocatoria a la cadena fue instruida por Conatel, obligando a todos los medios a enlazarse, lo que algunos analistas interpretan como un uso político del aparato institucional para presionar por la revisión de actas ya validadas.

 Foto: LA PRENSA
Esta no es la primera vez que Redondo utiliza la cadena nacional con fines distintos a su propósito original. En noviembre de 2025, ya había empleado este mecanismo para cuestionar a otras fuerzas políticas.

 Foto: LA PRENSA
En octubre de 2024, el Fiscal General Johel Zelaya también recurrió a la cadena nacional para divulgar detalles de un proceso judicial en curso, hecho que generó críticas por la supuesta vulneración del principio de imparcialidad en los procesos legales.
Expertos y sectores empresariales advirtieron que la utilización reiterada de la cadena nacional para mensajes políticos constituye una forma de presión sobre los medios de comunicación y afecta la libertad editorial.
Redondo continuará las transmisiones el miércoles 14 de enero a las 7:00 am, 12:00 meridiano, 7:00 pm y 9:00 pm, utilizando como estaciones piloto Canal 8 (TNH) y HRN, según el calendario emitido por CONATEL.

 Foto: LA PRENSA
Según expertos, el uso repetido de la cadena nacional, sin que exista una emergencia, amenaza a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a recibir información plural, convirtiendo un mecanismo de interés nacional en una herramienta de exposición política.
Este nuevo episodio se suma a una serie de cuestionamientos sobre la conducta del actual liderazgo del Congreso Nacional.

