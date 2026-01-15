Jorge Aldana acude a la Corte Suprema y pide a Nasry Asfura no permitir fraude en la capital

Tegucigalpa, Honduras.

Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central y candidato a la reelección, interpuso este jueves un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al que calificó como el último recurso legal a nivel nacional, con el fin de exigir el conteo total de las actas pendientes de las elecciones municipales. En declaraciones brindadas al canal HCH, Aldana aseguró que han transcurrido más de 45 días desde las elecciones sin que las autoridades electorales realicen lo que consideró “lo más sencillo para garantizar certeza, transparencia y legitimidad”: contar los votos. “No es posible que podamos admitir o reconocer un resultado que derive de una declaratoria espuria, al no contar más de cien mil votos que siguen embodegados en el CNE”, afirmó el edil capitalino.

Según Aldana, existen 435 actas que no han sido sumadas al sistema de digitación, lo que representa alrededor de 100 mil votos que, a su criterio, alteran el resultado final de la elección municipal en la capital. El alcalde aclaró que su petición no consiste en recontar votos ni abrir urnas, sino únicamente en sumar las actas que existen y que no han sido incorporadas al sistema electoral. "Las actas existen, los números están. Incluso hay informes internos de auditoría del Consejo Nacional Electoral que arrojan resultados con la totalidad de las actas", sostuvo. Aldana también cuestionó duramente las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), señalando que algunas fueron adoptadas sin el cuórum legal correspondiente, situación que, según él, fue denunciada públicamente por una magistrada suplente. "Se han emitido resoluciones totalmente distantes del derecho y de la ley, resoluciones ilegales y sin cuórum", manifestó. El jefe edilicio afirmó que este caso ya dejó de ser un asunto local y pasó a convertirse en un tema de interés nacional, al considerar que se trata de "el robo de una elección a plena luz del día" en la capital de la República.

Aldana hace un llamado a Nasry Asfura