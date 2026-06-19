Asfura destaca ante Zelenski en Kiev el carácter "guerrero" del pueblo ucraniano

KIEV, UCRANIA

"El pueblo ucraniano es un guerrero para defender su territorio, sus principios, sus valores, la libertad, la democracia , sus creencias. Les apoyamos", dijo Asfura en una comparecencia ante los medios junto con Zelenski durante su visita a Ucrania, la primera de un jefe de Estado hondureño.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, destacó este viernes ante su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el carácter "guerrero" que está mostrando el pueblo ucraniano para defenderse de la agresión rusa.

Asfura, quien es el primer jefe de Estado hondureño en realizar una visita oficial a Ucrania, dijo también que trabajará para transmitir en los foros en los que participe lo que ha visto y oído de primera mano en Ucrania.

"Dadlo por seguro, que todo lo que podamos hacer en La Haya, en Naciones Unidas, contarle al mundo esta historia que hoy estoy viendo aquí personalmente y en fotos, ese sufrimiento va a ser comunicado", declaró.

El presidente hondureño dijo asimismo que espera ser recibido "pronto" por el papa León XIV, ante el que tiene intención de dar testimonio de lo que ha experimentado en su primera visita a Ucrania.

Asfura viajó el jueves a Ucrania acompañado de algunos de sus asesores y de la ministra de Exteriores hondureña, Mireya Agüero.

Al llegar a la capital ucraniana el mandatario rindió junto con Zelenski homenaje a los soldados caídos en la guerra con Rusia, que se encuentra en su quinto año.