Fuerza Naval rescata embarcación a punto de hundirse en La Mosquitia

La Mosquitia

La Fuerza Naval de Honduras realizó este viernes una operación de asistencia marítima para auxiliar a una embarcación que enfrentaba una situación de emergencia frente a las costas del departamento de Gracias a Dios.

Según el informe oficial, el buque identificado como “Carisias Pray” reportó problemas mientras navegaba en las cercanías de Tabacunta, luego de que se registrara una inundación en el cuarto de máquinas, situación que puso en riesgo la seguridad de la tripulación y de la carga que transportaba.