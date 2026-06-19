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Fuerza Naval rescata embarcación a punto de hundirse en La Mosquitia

Una embarcación que navegaba frente a las costas de La Mosquitia estuvo a punto de hundirse tras sufrir una inundación en el cuarto de máquinas

Fuerza Naval rescata embarcación a punto de hundirse en La Mosquitia

La rápida intervención de la Fuerza Naval de Honduras permitió rescatar a la tripulación y evitar una tragedia en alta mar.
La Mosquitia

La Fuerza Naval de Honduras realizó este viernes una operación de asistencia marítima para auxiliar a una embarcación que enfrentaba una situación de emergencia frente a las costas del departamento de Gracias a Dios.

Según el informe oficial, el buque identificado como “Carisias Pray” reportó problemas mientras navegaba en las cercanías de Tabacunta, luego de que se registrara una inundación en el cuarto de máquinas, situación que puso en riesgo la seguridad de la tripulación y de la carga que transportaba.

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Tras recibir la alerta, personal de la Base Naval de Puerto Castilla y del Apostadero Naval de Patuca se movilizó para brindar apoyo a la embarcación. La operación fue coordinada por unidades navales que acudieron al lugar para controlar la emergencia y garantizar la seguridad de los ocupantes.

Las autoridades informaron que la rápida intervención permitió resguardar a toda la tripulación y evitar mayores consecuencias derivadas del incidente. Asimismo, se confirmó que la carga transportada por el buque también fue protegida durante las labores de asistencia.

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Redacción La Prensa
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