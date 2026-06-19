Gobierno anuncia control y monitoreo para maquinaria que será entregada a 298 alcaldías

Tegucigalpa, Honduras

El anuncio fue realizado por el comisionado del Programa Presidencial para el Fortalecimiento Municipal y Descentralización, José Antonio Mendoza, quien detalló que la inversión supera los 178 millones de dólares, equivalentes a más de 4,400 millones de lempiras.

El Gobierno de Honduras anunció este viernes que la maquinaria pesada adquirida para fortalecer a las 298 alcaldías del país contará con mecanismos de supervisión, monitoreo satelital y seguros contra daños, con el fin de garantizar su uso adecuado y evitar irregularidades.

Según explicó el funcionario, el equipo estará destinado a proyectos de infraestructura social y productiva en los municipios, principalmente en obras viales y mejoramiento de caminos.

Mendoza aseguró que cada unidad estará equipada con sistemas GPS instalados de fábrica, lo que permitirá rastrear en tiempo real su ubicación y verificar las labores que realicen en cada comunidad.

Además, indicó que toda la maquinaria estará protegida con pólizas de seguro contra todo riesgo por un período de cuatro años, así como un programa permanente de mantenimiento incluido dentro del proyecto.

Las autoridades también informaron que se creará una unidad especial de control encargada de supervisar la operación de los equipos y dar seguimiento a la inversión pública, en medio de cuestionamientos históricos por el manejo de maquinaria estatal en administraciones locales.

El Gobierno señaló que la distribución beneficiará a los 298 municipios sin distinción política y que la asignación se hará con base en criterios como población, extensión territorial y necesidades de infraestructura vial.

Durante la conferencia también participaron alcaldes de distintos municipios y representantes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), quienes respaldaron el proyecto que forma parte de las promesas de campaña del presidente Nasry Asfura.