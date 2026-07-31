Success Run 2026 busca apoyar educación con carrera 5K y 10K en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro

Success English Academy presentó este viernes ante medios de comunicación la segunda edición de Success Run, una carrera comunitaria de 5K y 10K que se realizará el domingo 2 de agosto en El Progreso, Yoro, con el objetivo de recaudar fondos para otorgar becas educativas a estudiantes de escuelas públicas.

El evento, que lleva como lema “Corre. Supérate. Triunfa.” y el mensaje de esta edición: “Unidos por la Educación”, busca combinar la actividad deportiva con una iniciativa social enfocada en ampliar las oportunidades de aprendizaje del idioma inglés.

Durante la presentación, Kelly Fernández, directora administrativa de Success Academy, explicó que el propósito principal de la actividad es apoyar a niños hondureños para que puedan acceder al aprendizaje de un segundo idioma mediante programas educativos.

“Buscamos que los niños no se queden únicamente con el español, sino que tengan la oportunidad de aprender un segundo idioma. Las personas que compran un kit también están apoyando la educación de estos niños”, expresó Fernández.

La representante de Success Academy informó que las becas de esta edición estarán dirigidas a estudiantes de la escuela Pedro Pascual Amaya. La cantidad de beneficios dependerá de los resultados obtenidos con la jornada deportiva.

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Durante la primera edición realizada en 2024, diez niños fueron favorecidos con una beca que consistió en un curso completo de inglés durante un año. Los organizadores esperan superar ese número con el respaldo de la población.

La rueda de prensa también contó con la participación de los atletas hondureños Walter Rodríguez y Angie Miralda, quienes serán corredores invitados en la competencia. Rodríguez, campeón de la primera edición de Success Run, destacó la importancia de apoyar iniciativas relacionadas con la educación.

Rodríguez, quien recientemente clasificó a un campeonato mundial tras su participación en la Media Maratón Internacional de La Prensa, invitó a los corredores a prepararse adecuadamente y apoyar una actividad que busca beneficiar a jóvenes hondureños. La carrera tendrá las modalidades de 5K y 10K, con salida desde el Palacio de los Deportes y actividades adicionales como pilates y zumba.