¿Quiere casarse por un lempira? Así puedes inscribirte en las Bodas de Caná

San Pedro Sula, Honduras

Las ceremonias civiles de las parejas inscritas en las Bodas de Caná comenzarán el lunes 3 de agosto en la Plaza Las Banderas de San Pedro Sula y se extenderán durante varios días debido a la alta participación de contrayentes.

Las personas interesadas que aún no se han inscrito pueden hacerlo en la Secretaría Municipal por un costo simbólico de un lempira.

La ceremonia eclesiástica masiva está programada para el 26 de septiembre en la iglesia Cristo Ebenezer.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto, fecha límite para presentar la documentación requerida, informó Kevin Guzmán, coordinador de Matrimonios de la Municipalidad de San Pedro Sula.

"El lunes 3 de agosto comenzarán las bodas civiles como una iniciativa para fortalecer la familia, el núcleo de la sociedad; por ello invitamos a las parejas a inscribirse", dijo Kevin Guzmán, coordinador de Matrimonios de la Municipalidad de San Pedro Sula.

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Al igual que en ediciones anteriores, las parejas participantes podrán optar a premios como una casa, un vehículo y electrodomésticos, entre otros, gracias al apoyo de empresas socialmente responsables.

Las inscripciones se realizan en las oficinas de la Secretaría Municipal, ubicadas en el Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

También se puede solicitar información a través de WhatsApp al número 9529-1106.

"Pueden llegar a la Municipalidad a recibir la información necesaria con respecto a la documentación que deben presentar", indicó Kevin Guzmán.

La iniciativa busca facilitar que más parejas formalicen legalmente su unión pagando únicamente un lempira.

"Queremos que más familias tengan la oportunidad de formalizar su matrimonio. El amor y la unión familiar son la base de una sociedad y es un proyecto impulsado por el alcalde Contreras durante varios años de su gestión", dijo Maritza Soto, vicealcaldesa de San Pedro Sula.