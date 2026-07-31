¿Quiere casarse por un lempira? Así puedes inscribirte en las Bodas de Caná

Las ceremonias civiles de las parejas inscritas en las Bodas de Caná comenzarán el lunes 3 de agosto en la Plaza Las Banderas de San Pedro Sula y se extenderán durante varios días debido a la alta participación de contrayentes.
Las personas interesadas que aún no se han inscrito pueden hacerlo en la Secretaría Municipal por un costo simbólico de un lempira.
La ceremonia eclesiástica masiva está programada para el 26 de septiembre en la iglesia Cristo Ebenezer.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto, fecha límite para presentar la documentación requerida, informó Kevin Guzmán, coordinador de Matrimonios de la Municipalidad de San Pedro Sula.
"El lunes 3 de agosto comenzarán las bodas civiles como una iniciativa para fortalecer la familia, el núcleo de la sociedad; por ello invitamos a las parejas a inscribirse", dijo Kevin Guzmán, coordinador de Matrimonios de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Al igual que en ediciones anteriores, las parejas participantes podrán optar a premios como una casa, un vehículo y electrodomésticos, entre otros, gracias al apoyo de empresas socialmente responsables.
Las inscripciones se realizan en las oficinas de la Secretaría Municipal, ubicadas en el Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
También se puede solicitar información a través de WhatsApp al número 9529-1106.
"Pueden llegar a la Municipalidad a recibir la información necesaria con respecto a la documentación que deben presentar", indicó Kevin Guzmán.
La iniciativa busca facilitar que más parejas formalicen legalmente su unión pagando únicamente un lempira.
"Queremos que más familias tengan la oportunidad de formalizar su matrimonio. El amor y la unión familiar son la base de una sociedad y es un proyecto impulsado por el alcalde Contreras durante varios años de su gestión", dijo Maritza Soto, vicealcaldesa de San Pedro Sula.
Requisitos para participar en las Bodas de Caná
Constancia de soltería de cada contrayente, con vigencia de tres meses, emitida por el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Constancia de parentesco de cada contrayente, con vigencia de tres meses, emitida por el RNP. Las personas inscritas en San Pedro Sula deben presentar además una declaración jurada y la solicitud de esta constancia.
Constancia de antecedentes penales, de trabajo o de estudio. El trámite es personal y tiene un costo de L150. Derecho de matrimonio emitido por la Municipalidad, con un costo de L1 para las Bodas de Caná.
Constancia de asistencia a la charla prematrimonial, otorgada gratuitamente por la Municipalidad.
Copia de la tarjeta de identidad de ambos contrayentes y de dos testigos mayores de 21 años, quienes deberán asistir a la ceremonia.Partida de nacimiento de cada contrayente.
Tarjeta de salud (opcional). Las parejas que ya estén casadas por lo civil deberán presentar el acta de matrimonio emitida por el RNP.
Las personas interesadas pueden obtener más información o inscribirse llamando al 9529-1106 o escribiendo al correo electrónico prensa@sanpedrosula.hn.