Irak vs Noruega, Mundial 2026, Haaland en acción: Hora y dónde verlo

Massachusetts, Estados Unidos.

El encuentro entre Noruega e Irak se disputará en el Boston Stadium, nombre oficial utilizado por FIFA para el Mundial 2026 del conocido Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.

La selección de Noruega vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y lo hace con una generación que ilusiona a todo el país. Este martes 16 de junio, los escandinavos debutan en el Mundial 2026 enfrentando a Irak en un duelo correspondiente al Grupo I, donde también compiten las poderosas selecciones de Francia y Senegal.

Todas las miradas estarán puestas sobre Erling Haaland, quien disputará por primera vez una Copa del Mundo. Considerado por muchos como el mejor goleador del planeta, el atacante llega al torneo tras una espectacular fase clasificatoria en la que marcó 16 goles, liderando a Noruega hacia una clasificación histórica.

La expectativa en torno al delantero es enorme. El seleccionador Ståle Solbakken ha sido claro al señalar que el equipo debe aprovechar al máximo las cualidades de su estrella, buscando constantemente darle balones en posiciones de gol. El técnico considera que Haaland atraviesa un gran momento y confía en que sea el jugador que marque la diferencia en el estreno mundialista.

Pero Noruega no depende únicamente de su goleador. La escuadra europea cuenta con futbolistas de primer nivel como Martin Ødegaard, cerebro del mediocampo y capitán del equipo, además de nombres como Alexander Sørloth y Antonio Nusa, quienes aportan velocidad, creatividad y profundidad ofensiva.

Enfrente estará una selección iraquí que también regresa a la máxima cita del fútbol tras una larga ausencia. Los asiáticos disputan su primer Mundial desde 1986 y llegan con la intención de dar la sorpresa. Su entrenador ha construido un equipo ordenado, sólido en defensa y capaz de complicar a cualquier rival si logra mantener el partido cerrado durante muchos minutos.

Sobre el papel, Noruega aparece como favorita para quedarse con los tres puntos. Su poder ofensivo, la calidad de sus figuras y el gran nivel mostrado durante las eliminatorias la convierten en una de las selecciones más interesantes del torneo.

Sin embargo, el Mundial suele estar lleno de sorpresas y los europeos saben que no pueden permitirse un tropiezo en su debut, especialmente teniendo por delante compromisos mucho más exigentes frente a Senegal y Francia.