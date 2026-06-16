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Inglaterra anuncia dura baja y se pierde el Mundial; revés a crack del Real Madrid

Inglaterra confirma dura baja y da revés a jugador del Real Madrid:

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 10:59 -
  • Agencia EFE
Inglaterra anuncia dura baja y se pierde el Mundial; revés a crack del Real Madrid

Inglaterra pierde a uno de sus jugadores y confirma al reemplazo para disputar el Mundial 2026.
Estados Unidos.

Trevoh Chalobah sustituirá al lesionado Tino Livramento en la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial de 2026, después de que el lateral del Newcastle United sufriera una lesión en el gemelo, en la sesión de entrenamiento del pasado domingo.

La decisión de Thomas Tuchel vuelve a dejar fuera a Trent Alexander-Arnold, una de las ausencias más llamativas de la convocatoria inglesa, pese a la baja de Livramento, que juega de lateral derecho, misma demarcación que el jugador del Real Madrid.

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Livramento, de 23 años, se lesionó durante un entrenamiento el pasado domingo y las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron que no podrá participar en la competición, según informó la federación inglesa en un comunicado.

Inglaterra debuta en el Mundial 2026 este miércoles frente a Croacia en Dallas y la normativa de la FIFA permite sustituir a un jugador de campo lesionado hasta 24 horas antes del primer encuentro del torneo.

Chalobah, defensa del Chelsea de 26 años, viajará en las próximas horas a Estados Unidos para incorporarse a la concentración inglesa en Kansas City, aunque no estará disponible para el encuentro contra Croacia, ya que el resto del equipo se desplazó este martes a Dallas para preparar el estreno mundialista.

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Agencia EFE
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