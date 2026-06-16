Inglaterra anuncia dura baja y se pierde el Mundial; revés a crack del Real Madrid

Estados Unidos.

Trevoh Chalobah sustituirá al lesionado Tino Livramento en la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial de 2026, después de que el lateral del Newcastle United sufriera una lesión en el gemelo, en la sesión de entrenamiento del pasado domingo.

La decisión de Thomas Tuchel vuelve a dejar fuera a Trent Alexander-Arnold, una de las ausencias más llamativas de la convocatoria inglesa, pese a la baja de Livramento, que juega de lateral derecho, misma demarcación que el jugador del Real Madrid.