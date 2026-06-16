Portero de Cabo Verde hace dolorosa confesión tras su debut: "Por culpa del visado"

"En Cabo Verde nadie me conocía así (Josimar). Al principio no me gustaba el apodo, me volvía loco. Sin embargo, cuando llegué a Angola, había otro portero que se llamaba Josimar. Entonces dije: 'No voy a poner Josimar II en la camiseta'. Y si todo el mundo me conocía como Vozinha en Cabo Verde, así se iba a quedar".