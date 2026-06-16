Portero de Cabo Verde hace dolorosa confesión tras su debut: "Por culpa del visado"

El Mundial 2026 está dejando increíbles historias con sus protagonistas. Ahora le tocó el turno a Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, portero de Cabo Verde.
Y como no, si el guardameta fue la figura de su selección para el histórico empate sin goles ante España.
Y es que con sus enormes atajadas se convirtió en pieza clave para frenar a España, una de las candidatas a ganar el Mundial 2026.
Mientras se secaba las lágrimas sobre el césped de Atlanta, es fácil imaginar que su memoria viajara muchos años atrás, hasta aquellas calles donde nació su apodo.
A finales de los años ochenta y principios de los noventa, como tantos niños caboverdianos, pasaba las horas jugando al fútbol. Lo hacía bajo la tutela de sus abuelos, porque su madre trabajaba y su padre cumplía el servicio militar. Eran partidos improvisados, ásperos, disputados contra chicos mayores que él.
"Me pegaban mucho y cuando no podía devolver los golpes, volvía a casa enfadado, con mala cara", recordó en una entrevista concedida a la FIFA en 2024.
Aquella imagen del pequeño Josimar regresando a casa enfurruñado dio origen a un apodo que nació como una burla y terminó convertido en seña de identidad. Sus compañeros le tomaban el pelo porque decían que corría a refugiarse junto a sus abuelos.
En portugués, 'avó' significa abuela; 'avozinha', abuelita. Con el tiempo quedó reducido a Vozinha, una forma cariñosa que encerraba toda una historia. Así se reían de él los rivales de aquellos partidos callejeros: "Mira, se va a llorar con la abuelita".
"En Cabo Verde nadie me conocía así (Josimar). Al principio no me gustaba el apodo, me volvía loco. Sin embargo, cuando llegué a Angola, había otro portero que se llamaba Josimar. Entonces dije: 'No voy a poner Josimar II en la camiseta'. Y si todo el mundo me conocía como Vozinha en Cabo Verde, así se iba a quedar".
Su enorme actuación ante España le hizo también ganarse el premio MVP como el mejor jugador del partido.
Luego de su partidazo, también hizo otra dolorosa confesión. Recordó a sus abuelos, aquellos con los que creció y que estuvieron en sus inicios en el fútbol.
“Después del partido lloré. Crecí con mis abuelos y ellos ya no están aquí para verlo. Lo dieron todo por mí", expresó tras el partido.
Además, hizo otra dura confesión: “Mi madre no pudo venir por culpa del visado. El dinero que teníamos que pagar para el visado, no lo conseguimos a tiempo".
"Me gustaría que estuviera aquí pero también estoy muy contento. Estoy muy feliz por todo el pueblo caboverdiano”, complementó.
Y cerró: "Esperé y soñé toda mi vida por este momento”. El arquero se mostró muy emotivo luego de darle una pequeña alegría a Cabo Verde.
Ahora, Cabo Verde se prepara para su segundo desafío en la Copa del Mundo ante Uruguay el próximo domingo 21 de junio.
Luego cierran la fase de grupos ante Arabia Saudita el próximo viernes 26 de junio.