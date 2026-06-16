Mbappé entra en la élite eterna de los mundiales y de Francia: Supera a Messi

Estados Unidos.

Kylian Mbappé tuvo un estreno soñado en el Mundial de 2026. La estrella francesa marcó un doblete en la victoria de Francia por 3-1 sobre Senegal en el primer partido de ambas selecciones en la Copa del Mundo, un resultado que permitió a los campeones de Rusia 2018 comenzar con paso firme su camino en el Grupo I. El delantero fue la gran figura del encuentro y apareció en los momentos decisivos para inclinar la balanza a favor de los dirigidos por Didier Deschamps. Con su velocidad, capacidad de definición y liderazgo ofensivo, Mbappé volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del planeta.

Sin embargo, más allá de la victoria francesa, la noche quedará grabada en la historia por los récords que alcanzó el atacante. Gracias a sus dos anotaciones frente a Senegal, Mbappé llegó a 58 goles con la selección absoluta de Francia y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Bleus, superando los 57 tantos que había conseguido Olivier Giroud. La magnitud del logro es todavía más impresionante cuando se analizan los números. Mbappé alcanzó la cifra récord en apenas 99 partidos internacionales, mientras que Giroud necesitó 137 encuentros para llegar a sus 57 goles. La diferencia refleja la extraordinaria eficacia goleadora del delantero francés, que ha pulverizado registros a una velocidad pocas veces vista en el fútbol internacional. Dentro de la actual plantilla francesa que disputa el Mundial 2026, Mbappé es además el jugador con más partidos disputados con la selección, superando ampliamente los 69 encuentros de N'Golo Kanté. Aun así, todavía se encuentra lejos de los récords absolutos de presencias que ostentan Hugo Lloris, con 145 partidos, y Lilian Thuram, con 142.

Ya es leyenda en Mundiales

Ahora, en el Mundial de 2026, continúa ampliando su leyenda. Con los dos goles anotados ante Senegal alcanzó los 14 tantos en la historia de las Copas del Mundo, una cifra que le permite seguir escalando posiciones entre los máximos goleadores históricos del torneo. Además de superar la marca del legendario Pelé, Mbappé logró igualar al alemán Gerd Müller en el tercer puesto del ranking histórico de goleadores en los Mundiales. Una hazaña que confirma la dimensión histórica de un futbolista que todavía se encuentra en plenitud y que tiene por delante varios años para seguir ampliando sus registros.

Por delante únicamente aparecen nombres míticos del fútbol mundial, lo que convierte a Mbappé en un serio candidato a seguir ascendiendo posiciones en futuras ediciones del torneo. Con apenas 27 años, el francés continúa acumulando récords a un ritmo impresionante y amenaza con convertirse en el máximo goleador mundialista de todos los tiempos antes de poner fin a su carrera. Cabe señalar que el máximo goleador en la historia de los mundiales el exatacante alemán Miroslav Klose con 16 dianas, por que Kylian quedó a dos goles.

FRA 🇫🇷 3-1 🇸🇳 SEN (90'+6') - Doblete de Mbappé. Llega a 14 goles en TODA la historia de la Copa del Mundo e iguala a Gerd Müller en el TERCER puesto del ranking histórico de goleadores del torneo:



🇩🇪 Miroslav Klose: 16

🇧🇷 Ronaldo Nazário: 15

🇩🇪 Gerd Müller: 14

🇫🇷 KYLIAN MBAPPÉ:... — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 16, 2026