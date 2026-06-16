Mbappé anota su primer gol en el Mundial 2026 y logra increíbles récords

Estados Unidos.

Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es una de las máximas estrellas del fútbol mundial. El delantero francés apareció en el momento más importante para romper el empate entre Francia y Senegal y marcar su primer gol en la Copa del Mundo de 2026, en un partido correspondiente al Grupo I que se disputa en territorio estadounidense. La anotación llegó a los 65 minutos del encuentro y fue una verdadera muestra de la calidad que posee el atacante galo. La jugada comenzó con una brillante asistencia de Michael Olise, quien filtró un espectacular pase en profundidad que dejó a Mbappé en una posición inmejorable dentro del área rival.

El capitán francés controló la acción con gran determinación y, pese a la presión de un defensor senegalés que intentó incomodarlo en el último instante, sacó un potente remate que terminó venciendo al guardameta africano. El balón se fue al fondo de las redes y desató la euforia en el estadio, donde miles de aficionados franceses celebraron una anotación que puede ser clave para las aspiraciones de su selección en el torneo.

Récords con su gol

Más allá de la importancia del gol para el desarrollo del encuentro, la anotación tuvo un enorme valor histórico para la carrera del futbolista. Con este tanto, Mbappé alcanzó los 13 goles en toda la historia de las Copas del Mundo, una cifra que le permite superar la marca del legendario brasileño Pelé y seguir escalando posiciones entre los máximos goleadores del torneo más importante del planeta. El delantero también logró igualar uno de los registros más emblemáticos del fútbol francés. Gracias a su anotación frente a Senegal, Mbappé llegó a 57 goles con la selección absoluta de Francia, alcanzando así a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de los Bleus. Como si fuera poco, el atacante del Real Madrid también igualó la histórica marca mundialista de Just Fontaine, considerado una de las mayores leyendas del fútbol francés. Fontaine había dejado una huella imborrable con sus goles en los Mundiales, pero ahora comparte ese registro con una estrella que aún tiene muchos años por delante para seguir ampliando su legado.

A sus 27 años, Mbappé continúa construyendo una carrera que apunta a convertirse en una de las más exitosas de todos los tiempos. Campeón del mundo en Rusia 2018, subcampeón en Catar 2022 y ahora líder absoluto de Francia en el Mundial 2026, el delantero sigue rompiendo récords a un ritmo impresionante.



FRA 🇫🇷 1-0 🇸🇳 SEN (66') - Gol de Kylian Mbappé. Llega a 13 goles en TODA la historia de la Copa del Mundo, supera a Pelé e iguala el récord francés de Just Fontaine.



🇩🇪 Miroslav Klose: 16

🇧🇷 Ronaldo Nazário: 15

🇩🇪 Gerd Müller: 14

🇫🇷 Just Fontaine: 13

🇦🇷 Lionel Messi: 13

🇫🇷... — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 16, 2026