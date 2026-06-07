¿Habrá consulta externa este lunes en los hospitales públicos?

Tegucigalpa, Honduras

Pese a ello, las autoridades de la Secretaría de Salud se comprometieron a otorgar la permanencia laboral a unos 88 médicos generales en los próximos días, como parte de los avances alcanzados en la mesa técnica con el Colegio Médico de Honduras (CMH).

La consulta externa en hospitales y centros de salud continuará suspendida esta semana, debido a que los médicos mantendrán las asambleas informativas en exigencia del pago de salarios atrasados por parte del Gobierno.

El gremio médico advirtió que las asambleas informativas continuarán debido a la falta de pago a cientos de galenos.

Isis Rivas, portavoz del Colegio Médico, explicó que durante la reunión con autoridades sanitarias se lograron algunos acuerdos parciales.

“Se logró el nombramiento de 88 médicos generales aproximadamente que van a ser nombrados”, detalló Rivas, quien valoró los avances alcanzados en la mesa técnica junto a viceministros de Salud.

No obstante, señaló que uno de los principales puntos que impidió un acuerdo total fue la deuda salarial que mantiene la Secretaría de Salud con médicos que trabajan bajo la modalidad de interinato.

Según el gremio, al menos 363 profesionales de la salud continúan sin recibir sus salarios, con atrasos que van de dos a cinco meses, situación que mantiene la inconformidad dentro del sector.

Ante este escenario, el Colegio Médico solicitó un diálogo directo con el presidente de la República, quien también funge como titular de Salud, con el objetivo de encontrar una solución integral a la crisis.

Rivas indicó que la problemática no solo afecta a médicos de la Secretaría de Salud, sino también a profesionales que laboran en otras instituciones del Estado como el sistema de emergencias 911, la Secretaría de Finanzas, Educación y Migración.