Real Madrid en vilo: lo que informan de la lesión de Mbappé antes del Clásico

Madrid, España.

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y el objetivo es que esté de vuelta para el clásico en el Camp Nou del próximo 10 de mayo, en tanto que el brasileño Eder Militao será operado esta semana en Finlandia de la nueva lesión sufrida en el encuentro ante el Alavés.

El internacional galo fue sometido este lunes a nuevas pruebas (resonancia) para conocer con más precisión sus dolencias. Según el parte médico emitido por el club blanco "se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", por lo que queda "pendiente de evolución".

Mbappé pidió el cambio en la segunda mitad del encuentro del pasado viernes en La Cartuja ante el Betis y fue reemplazado por el canterano Gonzalo García en el minuto 82. Se temía por una lesión más importante, pero según las últimas pruebas en principio tan solo está garantizado que no podrá estar a disposición de Álvaro Arbeloa el domingo en el feudo del Espanyol, partido en el que el Barcelona se podría proclamar campeón de LaLiga EA Sports.