Olimpia doblegó a un timorato Marathón y manda en el Grupo A de las triangulares

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia debutó con el pie derecho en las triangulares finales del Clausura 2026 de la Liga Nacional, superando 2-0 a un Marathón que se plantó con un esquema temeroso. Los leones sumaron tres puntos vitales que los colocan en la cima junto al mismo elenco verde, que había vencido en la jornada inaugural al Real España. El partido, disputado en el estadio Nacional, dejó un dominio merengue total más que todo en la segunda mitad, aunque no exento de controversias arbitrales, donde la cuarta árbitra Merlin Soto validó un gol en posición adelantada. Desde el pitazo inicial, los capitalinos tomaron la iniciativa. Pablo Lavallén, técnico verdolaga, sorprendió con una alineación sin delanteros, optando por un planteamiento cobarde que priorizaba el contragolpe y la espera del error rival. Olimpia, fresco en esta fase, presionó con intensidad, animándose rápido con un disparo de Michaell Chirinos al 16' que Jonathan Rougier desvió al córner con una atajada firme.

Dos minutos después, al 18', José Mario Pinto mandó un centro preciso al segundo poste, pero Jorge Benguché llegó un suspiro tarde para empujarla. Los leones seguían atacando por las bandas, mostrando ese hambre de puntos que define estas instancias decisivas. Marathón, en cambio, se replegaba, apostando todo a la solidez defensiva. El Monstruo tuvo su chance más clara al 20', cuando Emmanuel Hernández pifió en la cobertura y el balón le quedó a Alexy Vega. El volante sacó un zurdazo raso que Edrick Menjívar controló con seguridad, evitando un susto tempranero. Olimpia respiró y ajustó, manteniendo el control sin forzar riesgos innecesarios.

El primer tiempo se cerraba con emociones al límite. Al 45+4', en un tiro libre de Brian Farioli, el zaguero Henry Figueroa conectó de cabeza y estrelló el balón en el palo izquierdo de Menjívar. Fue la más clara de los sampedranos, un aviso de que el club esmeralda podía lastimar si Olimpia bajaba la guardia.

COMPLEMENTO

La segunda parte arrancó con Olimpia más agresivo. Al 54', Armando Castro recurrió al VAR para validar un penal a favor por una falta sobre Michaell Chirinos. Edwin Rodríguez tomó la pelota, engañó a Rougier con un disparo colocado y abrió el marcador 1-0. Y los leones lo ganaban con justicia. Siete minutos después, al 61', Chirinos liquidó la historia. Eludió la marca de Rougier en el área y definió sin portero ante la salida desesperada delargentino. Marathón pedía offside a gritos, y las repeticiones confirmaron la posición ilícita del león, pero el cuarto árbitro, Merlin Soto, lo convalidó. Polémica pura: 2-0 para Olimpia, que se ponía en control total.

Benguché casi firma el tercero al 69'. Pinto centró desde la derecha con maestría y el Toro voló en una palomita que no enderezó. Marathón resistió, pero ya no tenía respuesta. Lavallén movió el banco tarde, sin poder revertir un partido que su esquema temeroso condenó desde el inicio.

FICHA TÉCNICA:

(2) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennet, Emmanuel Hernández, Carlos Sánchez; Agustín Mulet, Jorge Álvarez (Raúl García, 87'), Edwin Rodríguez (Didier Paguada, 90+6'), José Pinto (Jerry Bengtson, 87'); Michaell Chirinos (Félix García, 75') y Jorge Benguché (Yustin Arboleda, 87'). DT: Eduardo Espinel (URU).

Goles: Edwin Rodríguez (P) 58', Michaell Chirinos 61'. Tarjetas amarillas: Edwin Rodríguez, Edrick Menjívar Tarjetas rojas: No hubo. (0) MARATHÓN - Jonathan Rougier; Damin Ramírez, Henry Figueroa, Javier Rivera, Javier Arriaga, José Aguilera (Rubilio Castillo, 64'); Francisco Martínez, Isaac Castillo, Brian Farioli (Samuel Elvir, 77'), Carlos Pérez (Cristian Sacaza, 64'), Alexy Vega (Nicolás Messiniti, 77'). DT: Pablo Lavallén (ARG) Goles: No hubo. Tarjetas amarillas: Alexy Vega, Brian Farioli, Damin Ramírez. Tarjetas rojas: No hubo. Estadio: Nacional, Tegucigalpa.