Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago

Este será el primer viaje oficial de Nasry Asfura como presidente tras asumir el cargo y el tercero desde que ganó la presidencia de Honduras, luego de sus visitas previas a Estados Unidos e Israel. Para cumplir con la reunión privada, Asfura viajará este 6 de febrero. El encuentro ha sido calificado por la Cancillería como de alto nivel, histórico y poco común.