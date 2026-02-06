Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostendrá este sábado 7 de febrero una reunión privada Donald Trump, en la residencia personal del mandatario estadounidense, ubicada en Mar-a-Lago, Florida.
Este será el primer viaje oficial de Nasry Asfura como presidente tras asumir el cargo y el tercero desde que ganó la presidencia de Honduras, luego de sus visitas previas a Estados Unidos e Israel. Para cumplir con la reunión privada, Asfura viajará este 6 de febrero. El encuentro ha sido calificado por la Cancillería como de alto nivel, histórico y poco común.
La canciller de la República, Mireya Agüero, explicó que no es habitual que el presidente Donald Trump conceda este tipo de reuniones en su residencia privada a gobernantes recién electos. En esta imagen se observa la fachada de Mar-a-Lago.
El diálogo entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y Trump ocurriá a 15 días de su investidura. A criterio de la canciller, eso le otorga un peso político y simbólico especial.
El encuentro será estrictamente privado, sin delegaciones ampliadas ni actos protocolarios adicionales. “Este es un encuentro de uno a uno, exclusivamente entre los presidentes”, dijo Agüero, al aclarar que no se prevé la firma de documentos ni acuerdos formales durante la reunión.
La agenda del diálogo incluirá temas como la seguridad regional y el combate al narcotráfico. Estos asuntos forman parte de los desafíos compartidos en Centroamérica y el Caribe, con impacto directo en la estabilidad y gobernabilidad de la región.
Además, Cancillería adelantó que se abordarán temas relacionados con la migración, uno de los puntos más sensibles en la relación entre Honduras y Estados Unidos.
En materia económica, la reunión contemplará asuntos como generación de empleo, atracción de inversión, maquila y exportaciones, sectores estratégicos para dinamizar la economía hondureña. También se discutirá la eficiencia del Estado como un elemento clave para generar confianza en los inversionistas internacionales.
El presidente Nasry Asfura también planea abordar con Donald Trump temas como la infraestructura, la vivienda, la educación y la salud de los hondureños.
Previo a su investudira, Nasry Asfura sostuvo reuniones con varios secretarios de Estado de Estados Unidos, entre ellos Howard Lutnick, del departamento de Comercio; además con secretarios del Tesoro y Defensa.
Esos acercamientos previos de Asfura con secretarios estadounidenses permitieron abrir canales de comunicación y trabajo en áreas estratégicas para Honduras. Por ello la reunión con Trump representa un paso adicional en la consolidación de una relación directa al más alto nivel político.
La funcionaria destacó que el encuentro envía un mensaje de confianza. “Vamos a tratar de recuperar, definitivamente, una imagen de la esperanza, de la ilusión que estamos viviendo nuevamente los hondureños”, expresó Mireya Agüero.