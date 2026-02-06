  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago

El encuentro ha sido calificado por la Cancillería como de alto nivel, histórico y poco común

Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
1 de 12

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostendrá este sábado 7 de febrero una reunión privada Donald Trump, en la residencia personal del mandatario estadounidense, ubicada en Mar-a-Lago, Florida.

 Foto: EFE
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
2 de 12

Este será el primer viaje oficial de Nasry Asfura como presidente tras asumir el cargo y el tercero desde que ganó la presidencia de Honduras, luego de sus visitas previas a Estados Unidos e Israel. Para cumplir con la reunión privada, Asfura viajará este 6 de febrero. El encuentro ha sido calificado por la Cancillería como de alto nivel, histórico y poco común.

 Foto: EFE
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
3 de 12

La canciller de la República, Mireya Agüero, explicó que no es habitual que el presidente Donald Trump conceda este tipo de reuniones en su residencia privada a gobernantes recién electos. En esta imagen se observa la fachada de Mar-a-Lago.

 Foto: EFE
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
4 de 12

El diálogo entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y Trump ocurriá a 15 días de su investidura. A criterio de la canciller, eso le otorga un peso político y simbólico especial.

 Foto: La Prensa
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
5 de 12

El encuentro será estrictamente privado, sin delegaciones ampliadas ni actos protocolarios adicionales. “Este es un encuentro de uno a uno, exclusivamente entre los presidentes”, dijo Agüero, al aclarar que no se prevé la firma de documentos ni acuerdos formales durante la reunión.

 Foto: La Prensa
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
6 de 12

La agenda del diálogo incluirá temas como la seguridad regional y el combate al narcotráfico. Estos asuntos forman parte de los desafíos compartidos en Centroamérica y el Caribe, con impacto directo en la estabilidad y gobernabilidad de la región.

 Foto: La Prensa
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
7 de 12

Además, Cancillería adelantó que se abordarán temas relacionados con la migración, uno de los puntos más sensibles en la relación entre Honduras y Estados Unidos.

 Foto: Cortesía
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
8 de 12

En materia económica, la reunión contemplará asuntos como generación de empleo, atracción de inversión, maquila y exportaciones, sectores estratégicos para dinamizar la economía hondureña. También se discutirá la eficiencia del Estado como un elemento clave para generar confianza en los inversionistas internacionales.

 Foto: Cortesía
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
9 de 12

El presidente Nasry Asfura también planea abordar con Donald Trump temas como la infraestructura, la vivienda, la educación y la salud de los hondureños.

 Foto: Cortesía
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
10 de 12

Previo a su investudira, Nasry Asfura sostuvo reuniones con varios secretarios de Estado de Estados Unidos, entre ellos Howard Lutnick, del departamento de Comercio; además con secretarios del Tesoro y Defensa.

 Foto: Cortesía
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
11 de 12

Esos acercamientos previos de Asfura con secretarios estadounidenses permitieron abrir canales de comunicación y trabajo en áreas estratégicas para Honduras. Por ello la reunión con Trump representa un paso adicional en la consolidación de una relación directa al más alto nivel político.

 Foto: EFE
Detalles de la reunión privada entre Nasry Asfura y Trump en Mar-a-Lago
12 de 12

La funcionaria destacó que el encuentro envía un mensaje de confianza. “Vamos a tratar de recuperar, definitivamente, una imagen de la esperanza, de la ilusión que estamos viviendo nuevamente los hondureños”, expresó Mireya Agüero.

 Foto: EFE
Cargar más fotos