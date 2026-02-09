Álvaro Arbeloa tiene 'borrado' a crack del Real Madrid y explican el motivo

Madrid, España.

Dani Carvajal encadenó en Mestalla su cuarta convocatoria sin minutos. Y, desde que se recuperó tras someterse a una artroscopia en la rodilla en la que en 2024 sufrió una lesión grave, solo ha tenido presencia en dos partidos. 14 minutos en Albacete y 15 contra el Mónaco. Su última titularidad, el 27 de septiembre. Situación inesperada para un capitán del Real Madrid que acaba contrato a final de la presente temporada. Ante el Valencia, Álvaro Arbeloa mandó dos mensajes. Uno sobre el césped, contando primero con el canterano David Jiménez como titular en el lateral derecho, y luego con el inglés Trent Alexander-Arnold como recambio. Y, otro, en rueda de prensa, ponderando la importancia de Carvajal en el vestuario, pero pidiendo paciencia para que cuente con tiempo de juego. “Voy a ser muy claro. A Dani -Carvajal- cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, poco a poco. Evidentemente, no pienso correr ningún riesgo. Cuando tuvimos días libres esta semana él estuvo en Valdebebas trabajando. Dentro del vestuario no tengo que contar la importancia de tenerle. Es el primero que está dando una palabra de más antes y después de los partidos. El día del Rayo, hoy, siempre le escuchas a él. Es muy importante para los jugadores tener una referencia con él en el vestuario y estoy seguro de que va a encontrar su mejor nivel”, comentó.

"Con la paciencia y el trabajo que estamos teniendo y él está poniendo, estoy seguro de que cada vez le queda menos para que esa importancia que está teniendo vaya siendo cada vez más relevante", completó. Paciencia que Carvajal, con 34 años y jugándose entrar en la convocatoria del Mundial, no parece compartir. Tiene buenas sensaciones en la rodilla derecha, la operada en 2024 y a la que se sometió a una artroscopia el 28 de octubre de 2025, pero no ha tenido minutos en los últimos cuatro partidos. "La paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras se espera", escribió Carvajal junto a una imagen de unas pesas mostrando en su cuenta oficial de Instagram el entrenamiento que realizó en la tarde del domingo 2 de febrero tras la victoria ante el Rayo Vallecano en la que siguió su tónica habitual: en el banquillo sin calentar. Esta parecía poder cambiar en Mestalla, con la vuelta del uruguayo Fede Valverde al centro del campo, tras jugar como lateral derecho ante las ausencias de Trent y el propio Carvajal. Sin embargo, aunque ambos entraron en la lista, fue el canterano David Jiménez el que salió de inicio y Trent el recambio.