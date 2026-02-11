Cae sujeto por presuntamente quitarle la vida a su pareja y herir a menor en Comayagua

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este miércoles a un sospechoso de haberle quitado la vida a su pareja y de haber herido a su hijastra en el municipio de Meámbar, Comayagua.
Se trata de un hombre de 43 años, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades, quien es originario de Meámbar, Comayagua, y fue detenido en la aldea Milla 4, en Omoa, Cortés, donde residía actualmente.
Según el informe policial, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2026, cuando la ahora fallecida, Dunia Yamileth Flores Hernández, se encontraba en su vivienda junto a su hija. Al lugar llegó el sospechoso acompañado de un amigo, presuntamente bajo los efectos del alcohol.
Horas después, y en medio de una discusión que habría sido motivada por celos, el hombre presuntamente disparó en varias ocasiones contra su pareja, causándole la muerte.
Al presenciar lo ocurrido, la menor intentó intervenir para defender a su madre; sin embargo, el sospechoso sacó un cuchillo y le ocasionó varias heridas, para luego darse a la fuga.
El Juzgado de Letras de Siguatepeque, Comayagua, emitió una orden de captura el 10 de febrero de 2026. Posteriormente, las autoridades iniciaron su búsqueda hasta lograr su detención.