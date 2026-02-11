Cae sujeto por presuntamente quitarle la vida a su pareja y herir a menor en Comayagua

Meámbar, Comayagua.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este miércoles a un sospechoso de haberle quitado la vida a su pareja y de haber herido a su hijastra en el municipio de Meámbar, Comayagua.

Se trata de un hombre de 43 años, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades, quien es originario de Meámbar, Comayagua, y fue detenido en la aldea Milla 4, en Omoa, Cortés, donde residía actualmente.