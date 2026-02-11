  1. Inicio
  2. · Sucesos

Cae sujeto por presuntamente quitarle la vida a su pareja y herir a menor en Comayagua

El hecho ocurrió el 19 de enero de 2026, cuando la ahora fallecida, Dunia Yamileth Flores Hernández, se encontraba junto a su hija en su vivienda, donde el sospechoso habría llegado para cometer el crimen

Cae sujeto por presuntamente quitarle la vida a su pareja y herir a menor en Comayagua

El hombre habría cometido el crimen motivado por los celos.

 Foto: Cortesía
Meámbar, Comayagua.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este miércoles a un sospechoso de haberle quitado la vida a su pareja y de haber herido a su hijastra en el municipio de Meámbar, Comayagua.

Se trata de un hombre de 43 años, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades, quien es originario de Meámbar, Comayagua, y fue detenido en la aldea Milla 4, en Omoa, Cortés, donde residía actualmente.

Tras una persecución, detienen a dos asaltantes en San Pedro Sula

Según el informe policial, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2026, cuando la ahora fallecida, Dunia Yamileth Flores Hernández, se encontraba en su vivienda junto a su hija. Al lugar llegó el sospechoso acompañado de un amigo, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Horas después, y en medio de una discusión que habría sido motivada por celos, el hombre presuntamente disparó en varias ocasiones contra su pareja, causándole la muerte.

Auto de formal procesamiento contra profesor por negar educación a menor

Al presenciar lo ocurrido, la menor intentó intervenir para defender a su madre; sin embargo, el sospechoso sacó un cuchillo y le ocasionó varias heridas, para luego darse a la fuga.

El Juzgado de Letras de Siguatepeque, Comayagua, emitió una orden de captura el 10 de febrero de 2026. Posteriormente, las autoridades iniciaron su búsqueda hasta lograr su detención.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias