Auto de formal procesamiento contra profesor por negar educación a menor

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público informó que un juez dictó auto de formal procesamiento contra Óscar Ismael Reyes Corea, director de un centro educativo privado, por presuntamente haber negado el derecho a la educación a un menor de edad. El caso comenzó cuando el menor, que cursaría su último año de estudios, no fue admitido en el centro educativo en 2025. Ante la negativa, su madre acudió al Ministerio Público para denunciar la situación y solicitar que se garantizara el derecho de su hijo a continuar estudiando.

Tras analizar el caso, el Juzgado de Letras de Niñez y Adolescencia ordenó el 9 de julio de 2025 que el estudiante fuera reintegrado de inmediato al instituto, al considerar que se estaba vulnerando su derecho a la educación. El director del centro presentó una apelación, pero la Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán confirmó la decisión del juzgado y reiteró que el adolescente debía volver a clases a partir del 8 de septiembre. Además de permitir su regreso, el fallo establecía que el centro educativo debía asumir los gastos de atención psicológica que la madre del menor tuvo que cubrir a raíz de la situación, así como ofrecer una disculpa pública durante un acto cívico.